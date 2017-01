Réagissez

Outre la Chine, le président Trump a fustigé l’Otan et la chancelière allemande, Angela Merkel, et s’est montré hostile à l’accord sur le nucléaire iranien entré en vigueur, le 16 janvier 2016.

Signé en juillet 2015 par Téhéran et six grands pays (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France et Allemagne), l’accord en question annule une grande partie des sanctions internationales frappant l’Iran, elles sont levées en échange de la limitation de son programme nucléaire. Le républicain a promis, pendant sa campagne, de le «déchirer» et qu’il vient encore de qualifier d’«horrible». Et il a nommé à des postes-clés de son administration des personnalités ouvertement anti-iraniennes, à commencer par le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, qui veut une «révision complète» de l’accord. Une révision qui se heurterait à l’opposition des pays européens, de la Russie et de la Chine, qui se déclarent satisfaits de son application. Le vice-ministre iranien du Pétrole, Amir Hossein Zamaninia, a indiqué dimanche dernier que si l’accord a abouti à des «résultats significatifs pour le pays », il n’a pas pour autant «transformé les Etas-Unis en ami de l’Iran».

A Téhéran même, l’accord a ses adversaires. Et le président iranien Hassan Rohani a misé sur ses retombées pour s’assurer un second mandat à l’élection présidentielle prévue en mai. Le pays a réussi à attirer dans ce secteur pétrolier et gazier de grands groupes internationaux, comme le français Total, l’anglo-néerlandais Shell, ou encore des entreprises russes, chinoises et japonaises. La levée des sanctions a également permis la signature de deux gros contrats pour l’achat de 180 avions à Airbus et Boeing et, dans le secteur automobile, le retour des groupes français PSA et Renault. Mais Téhéran s’attendait à des retombées plus importantes. Ceci dit, Washington a maintenu les sanctions relatives au programme de missiles balistiques de Téhéran et à son «soutien» à des mouvements armés au Moyen-Orient. Les grandes banques européennes, qui ont généralement des filiales sur le territoire américain, hésitent à établir des relations avec l’Iran, craignant des poursuites judiciaires et des amendes aux Etats-Unis.

Le 20 avril 2016, la Cour suprême américaine a décidé de saisir 2 milliards de dollars des fonds iraniens gelés aux Etats-Unis.

Cet argent est réclamé par les familles d’un millier de victimes américaines d’attentats fomentés ou soutenus par Téhéran, selon Washington. Entre autres, les proches de 241 soldats américains tués le 23 octobre 1983 dans deux attentats-suicide qui ont frappé les contingents américain et français de la Force multinationale de sécurité à Beyrouth et les victimes d’un attentat en 1996 contre les tours de Khobar, en Arabie Saoudite, qui a tué 19 Américains. Cette décision a été qualifiée, le lendemain, par le ministère des Affaires étrangères iranien, de «vol». Le 17 mai, le Parlement iranien a voté une loi obligeant le gouvernement à réclamer des dommages aux Etats-Unis pour les «actions hostiles et les crimes» commis contre l’Iran depuis 63 ans. «Le gouvernement a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour compenser les dommages (matériels et moraux) causés par les Etats-Unis» à l’Iran ou «à ses ressortissants depuis 63 ans», est-il relevé dans le texte. Il y est cité «les dommages matériels ou moraux» causés par les Etats-Unis depuis le coup d’Etat contre le gouvernement nationaliste de Mohammad Mossadegh en 1953, dont ceux commis durant la guerre Iran-Irak (1980-1988), ceux provoqués par la destruction de plateformes pétrolières dans le Golfe ou encore l’espionnage mené par les Américains contre l’Iran.