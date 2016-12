Hollande jette l’éponge et quitte la scène avec amertume

Réagissez

François Hollande renonce à être candidat à la...

Clap de fin pour François Hollande qui a décidé de jeter l’éponge en ne se présentant pas à sa propre succession en 2017.

Jeudi soir, dans un discours improvisé depuis l’Elysée, le président français a mis fin à un suspense qui aura duré plusieurs mois. Il a décidé de ne pas se présenter à sa propre succession en 2017. Après avoir énuméré ses multiples réalisations économiques et sociétales et regretté d’avoir proposé la déchéance de nationalité pour les Français d’origine étrangère, M. Hollande a déclaré, avec une voix blanche et empreinte de tristesse, qu’il ne se présentait pas à sa propre succession. Il a motivé sa décision par le fait d’éviter «l’implosion de la gauche». Mais en réalité, les raisons sont à chercher ailleurs.

D’abord dans son impopularité grandissante. Celle-ci dure depuis plus de trois ans. Une année après son élection, sa cote de popularité n’a pas pu dépasser les 25% de satisfaits. Elle a même atteint la barre des 7%, en octobre dernier, ce qui constitue une première dans la Ve République. Jeudi soir, un sondage Harris pour la radio RMC, réalisé juste après l’annonce de Hollande de ne pas briguer un second mandat, révélait que 82% de Français étaient satisfaits de la décision du Président, contre 4% seulement qui voulaient le voir candidat. Ensuite, la primaire de gauche pourrait s’apparenter à un dangereux saut d’obstacles.

En réalité, Hollande ne peut pas se permettre, en tant que Président, de revenir à la case des primaires pour affronter des ministres qu’il a lui-même nommés, à l’image de Benoît Hamon, Arnaud Montebourg ou même Emmanuel Macron. Ses proches, notamment son ancienne compagne et ses enfants, ainsi que ses amis lui ont déconseillé d’y aller au risque d’essuyer une humiliation et de sortir encore plus fragilisé. Après plusieurs semaines de réflexion, il a jeté l’éponge, préférant se consacrer entièrement à sa fonction de Président jusqu’au dernier jour.

La chute sera encore plus dure

Cependant, en faisant ainsi, il marque à sa façon l’histoire puisqu’aucun Président avant lui n’avait opté pour un tel scénario. Enfin, François Hollande, en homme averti, savait également qu’il serait battu par n’importe quel autre candidat. De droite comme de l’extrême droite. Tous les sondages le donnaient perdant et avec des scores qui frisent parfois l’humiliation.

Toutes ces raisons ont donc convaincu Hollande de ne plus défendre son bilan, laissant la voie ouverte à son Premier ministre pour se présenter et défendre les réalisations lors de son quinquennat. Isolé, critiqué par ses propres amis et tous ceux qu’il a aidés à devenir ministres, François Hollande sait plus que quiconque que la chute sera encore plus dure. En refusant de se représenter, il a d’ores et déjà marqué l’histoire de la Ve République française.