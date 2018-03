HCR : Plus de 57 000 réfugiés congolais ont rejoint l'Ouganda depuis le début de l'année

Réagissez

Plus de 57 000 Congolais ont rejoint l'Ouganda depuis le début de l'année pour fuir les violences intercommunautaires dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré hier le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). «Depuis début 2018, plus de 57 000 réfugiés ont déjà fui les violences intercommunautaires dans l'est de la RDC.

Une majorité écrasante d'entre eux — environ 77,5 % — sont des femmes et des enfants», a indiqué Babar Baloch, porte-parole du HCR, lors d'un point de presse à Genève.

En l'espace de trois jours seulement, entre le 10 et le 13 mars, plus de 4000 nouveaux arrivants ont fui les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu vers l'Ouganda, a précisé le porte-parole, soulignant que ces chiffres marquent une nette hausse par rapport à l'année 2017, durant laquelle 44 000 personnes au total avaient fui. La majorité des réfugiés congolais rejoignent l'Ouganda de l'autre côté du lac Albert à bord de bateaux de fortune en provenance de l'Ituri.