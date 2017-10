Réagissez

Manifestations et grève générale en Catalogne contre...

Après les urnes, les Catalans expriment leurs colère et aspirations dans la rue. Le ministre de l’Intérieur espagnol accuse le gouvernement indépendantiste d’«inciter» la population à la «rébellion».

A l’appel des principaux syndicats de la région catalane, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Barcelone en marge d’une grève générale, rapporte l’AFP. Cette mobilisation populaire vise à dénoncer les violences policières qui ont marqué l’organisation du référendum de dimanche en Catalogne, interdit par Madrid.

Des routes ont été bloquées, le port de Barcelone le troisième d’Espagne pour les marchandises après Algesiras et Valence, et l’un des plus importants d’Europe pour les croisières et le marché alimentaire de gros de Catalogne, était quasiment à l’arrêt. Beaucoup de monuments et sites touristiques de Barcelone, comme la Sagrada Familia, n’ont pas ouvert leurs portes. Le métro de Barcelone assurait le service minimum et les usagers entraient sans payer. Les usines automobiles de Seat fonctionnaient normalement, d’après un porte-parole de l’entreprise.

Selon la police locale, près de 300 000 personnes pris part à ces manifestations. De son côté, le ministre espagnol de l’Intérieur a accusé le gouvernement indépendantiste de Catalogne «d’inciter» la population «à la rébellion». «Nous voyons comment le gouvernement de la Generalitat pousse jour après jour la population vers l’abîme et incite à la rébellion dans les rues», a déclaré le ministre, Juan Ignacio Zoido.

«Le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que la police nationale et la Garde civile soient assiégées», a ajouté le ministre. Des centaines de policiers et les Gardes civils envoyés en renfort en Catalogne avant le référendum de dimanche ont dû quitter les hôtels où ils ont été logés, sous la pression de la population ou de maires indépendantistes.

Malgré l’intervention policière dans plus d’une centaine de bureaux de vote pour empêcher le référendum, 2,2 millions de personnes ont participé au vote, selon le gouvernement régional catalan. En réaction, l’Union européenne (UE) a demandé lundi au gouvernement qu’il dialogue avec l’exécutif catalan, qui menace de faire une déclaration unilatérale, dans les prochains jours, faute de négociations. «Personne en Europe ne peut demander» au gouvernement «de dialoguer sans respecter la Constitution», a déclaré le porte-parole du gouvernement espagnol, Inigo Mendez de Vigo.

Et d’ajouter : «Personne dans l’UE n’a accepté cette consultation qui s’est déroulée dimanche, parce qu’ils savaient qu’elle allait contre la Constitution et les lois.» La grande majorité (90%) des Catalans ayant participé à la consultation interdite de dimanche a voté oui à la séparation avec l’Espagne, selon le gouvernement catalan.

Par ailleurs,le gouvernement écossais a appelé hier l’Union européenne ou les Nations unies à intervenir pour dénouer la crise entre Madrid et la Catalogne. «Le gouvernement écossais est très préoccupé par les événements de ces derniers jours en Catalogne», a déclaré la ministre écossaise des Affaires étrangères, Fiona Hyslop, devant le Parlement écossais.

La position de Madrid, qui a déclaré anticonstitutionnel le référendum d’autodétermination dans cette région espagnole, et le droit du peuple catalan à s’exprimer sur son indépendance ne sont «pas irréconciliables», a ajouté Mme Hyslop.

«Mais cela nécessitera des mesures internationales, et c’est pourquoi je pense que les institutions européennes ou l’ONU doivent avoir la responsabilité d’essayer de résoudre» la crise. Et de poursuivre : «Le gouvernement écossais espère qu’un dialogue permettra aux gouvernements espagnol et catalan de trouver une solution qui respecte l’Etat de droit, la démocratie, mais aussi le droit du peuple de Catalogne à décider de son avenir.» Elle a aussi appelé Londres à «condamner explicitement le recours à la violence par la police espagnole».

Une histoire mouvementée

Tout au long de l’histoire de l’Espagne, les Catalans se sont toujours distingués par une langue et une culture politique propres.

Ecrasés par les impôts que leur a imposés Madrid pour financer la guerre franco-espagnole déclenchée en 1635, les paysans catalans se révoltent : c’est la «guerra dels Segadors » (la guerre des faucheurs). Ils tuent le vice-roi qui représente le pouvoir central espagnol.

La réconciliation entre Paris et Madrid, lors du traité des Pyrénées (1659), prévoit une partition de la Catalogne et la rétrocession de la moitié nord de la région à la France.

A la mort de Charles II qui, sans descendance, a désigné comme héritier le Français Philippe d’Anjou, la guerre de succession d’Espagne (1701–1714) éclate. Les Catalans choisissent le camp des Habsbourg de Vienne, contre celui des Bourbons. Ces derniers gagnent et prennent Barcelone en septembre 1714. Depuis, cette date marque la fête nationale catalane, la «Diada», qui commémore l’oppression menée par la Castille et par extension l’Espagne contre leur «pays».

Le nouveau roi Philippe V de Bourbon, petit-fils de Louis XIV, décide d’appliquer à son royaume le centralisme à la française et d’y supprimer tous les particularismes. Au début du XXe siècle, la Catalogne, devenue la grande région industrielle d’Espagne, constitue le berceau des luttes ouvrières. Elle subit la répression policière de la monarchie. En 1932, sous la Seconde République, le Parlement espagnol vote un statut d’autonomie pour la région. Le castillan et le catalan sont placés à égalité comme langues officielles.

Le caudillo prend le pouvoir

En 1934, une très éphémère République catalane est proclamée. Mais la guerre civile qui éclate en 1936 se solde par la défaite républicaine et la victoire du général Franco, en janvier 1939, avec la chute de Barcelone A partir de février 1939, commence l’exode des réfugiés espagnols de la guerre civile, la «Retirada» (retraite). Des dizaines de milliers de républicains franchiront la frontière franco-espagnole.

Le glas a ainsi sonné pour l’autonomie catalane avec le règne de Franco. Jusqu’à la mort du Caudillo, le 20 novembre 1975, les mouvements indépendantistes sont interdits et poursuivis. Le castillan est devenu obligatoire et la langue catalane est interdite. Après la chute du régime du dictateur, le nouveau roi d’Espagne, Juan Carlos, désigné par le Caudillo, fait passer en quelques mois le pays dans le camp des démocraties.

Le gouvernement régional de Catalogne est rétabli provisoirement en 1977. La Constitution démocratique de 1978 fait de l’Espagne un pays composé de dix-sept communautés autonomes. Trois d’entre elles ont un statut particulier : le Pays basque, la Galice et la Catalogne. Celle-ci obtient un nouveau statut d’autonomie régionale.

Ce statut lui confère notamment des compétences en matière d’éducation, de santé ou encore de politique linguistique et permet de créer une police autonome. En mars 2006, un vote au Parlement espagnol qui définit la région comme une «nation» dans l’Etat espagnol vient conforter l’autonomie de la Catalogne.

Avec ce nouveau statut plus avantageux, approuvé par la population, les Catalans disposent officiellement d’un drapeau national, d’un hymne et de fêtes populaires. A ces symboles nationaux s’ajoute l’usage de la langue catalane qui devient un droit et un devoir en Catalogne. Après la victoire du Parti populaire (PP) de José María Aznar en 2000, les relations avec Madrid se durcissent. Pour les Catalans, le chef de gouvernement incarne par sa politique affirmant le nationalisme espagnol. Les élites politiques locales dénoncent les limites de la Constitution de 1978 et proposent un nouveau statut pour la Catalogne : l’Estatut.

Ce texte reprend des revendications exprimées par Jordi Pujol, président emblématique de la Generalitat de 1980 à 2003. Il prévoit notamment la fin de la solidarité fiscale à l’égard du pouvoir central, qui pénaliserait l’économie catalane. Le PP de Mariano Rajoy, alors dans l’opposition, conteste le nouveau statut devant la Cour constitutionnelle. Ce dernier le qualifie d’«antichambre du démembrement de l’Espagne».

Bras de fer

En juin 2010, la Cour constitutionnelle annule une partie du statut catalan. Elle conclut que la référence à la Catalogne comme «nation» n’a «aucune valeur juridique». Elle rejette l’usage du catalan comme langue «préférentielle» dans les administrations et les médias. Le mois suivant, des centaines de milliers de Catalans manifestent aux cris de «Nous sommes une nation, nous décidons».

Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, refuse de négocier avec le président catalan, Artur Mas, une plus grande autonomie budgétaire de la Catalogne, souhaitant le même cadre fiscal que le Pays basque et la Navarre qui gèrent entièrement leurs impôts. Ce dernier remporte ensuite les élections régionales anticipées de novembre en promettant un référendum d’autodétermination. Le 9 novembre 2014, la Catalogne organise une consultation symbolique, déclarée anticonstitutionnelle.

Le taux de participation est d’environ 35%. Près de 80% des votants, soit 1,8 million de Catalans, se prononcent pour l’indépendance. Un an après, le Parlement catalan adopte une résolution déclarant le lancement d’un processus devant aboutir à la création d’«un Etat catalan indépendant prenant la forme d’une République» au plus tard en 2017. La Cour constitutionnelle l’annulera.

En janvier 2016, Carles Puigdemont devient président de la région et annonce la tenue d’un référendum d’autodétermination le 1er octobre en dépit de son interdiction, posant la question : «Voulez-vous que la Catalogne soit un Etat indépendant sous forme de république ?» En cas de victoire du «oui», et si le taux de participation n’est pas «ridicule», selon lui, la région amorcera la «déconnexion» avec l’Espagne. Madrid assure que le référendum ne se tiendra pas. Le 6 septembre dernier, le Parlement régional adopte la loi organisant le référendum et Puigdemont le convoque pour le 1er octobre.

Les jours suivants sont marqués par des tensions. En effet, la Cour constitutionnelle accepte la demande du gouvernement de «suspendre» la loi, le parquet catalan ordonne à la police d’empêcher le référendum en saisissant urnes, bulletins, propagande électorale et le parquet général menace d’arrestation les maires disposés à organiser le référendum. Les forces de l’ordre multiplient les perquisitions et les saisies de matériel électoral en Catalogne. Le 20 septembre, 14 hauts responsables catalans sont arrêtés, des millions de bulletins de vote saisis, déclenchant des manifestations spontanées de plusieurs milliers de Catalans.