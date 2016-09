Gabon : Tensions post-électorales

Réagissez

Le Gabon a plongé dans la violence quelques heures après l’annonce des résultats de la présidentielle : la victoire du président sortant, Ali Bongo, n’a pas été reconnue par son rival, Jean Ping.

Barricades encore fumantes, bâtiments incendiés, carcasses calcinées de voitures : le boulevard Triomphal de Libreville, la grande artère qui traverse le centre de la capitale gabonaise, présentait hier les stigmates des violences qui ont éclaté la veille à l’annonce de la victoire, contestée par l’opposition, du président sortant Ali Bongo à la présidentielle.

Déserté, le centre de Libreville était quadrillé par les forces de l’ordre — police, gendarmerie et militaires —, notamment aux abords de l’Assemblée nationale, incendiée mercredi, et du QG de l’opposant Jean Ping, pris d’assaut dans la nuit, ont constaté les correspondants de l’AFP. «Ils ont attaqué vers 1h00 locale (00h00 GMT). C’est la garde républicaine. Ils ont bombardé par hélicoptère, puis ils ont attaqué au sol.

Il y a 19 blessés dont certains très graves», a déclaré M. Ping à l’AFP, précisant qu’il n’était pas sur les lieux. Le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilie By Nzé, a justifié cette opération qui visait «les criminels» qui avaient partiellement incendié l’Assemblée nationale. Quelques heures plus tôt, la commission électorale avait annoncé la réélection du président sortant pour un deuxième septennat avec 49,80% des suffrages devant son rival Jean Ping (48,23%), 73 ans, ex-cacique du régime du défunt Omar Bongo, le père d’Ali.

Cet écart marginal représente une différence de 5594 voix, sur un total de

627 805 inscrits, dans ce petit pays pétrolier d’à peine 1,8 million d’habitants. M. Bongo Ondimba, 57 ans, devrait sa réélection à son score écrasant dans son fief familial, le Haut-Ogooué, où il aurait obtenu 95,46% pour plus de 99% de participation. Mais l’opposition a réclamé un recomptage des voix dans tous les bureaux de vote et ses partisans sont massivement descendus dans la rue.

Vol

Normalement protégée par des grilles, l’Assemblée nationale affichait hier une façade noircie et des vitres explosées. L’imposant portail a été défoncé par les manifestants et la guérite des gardiens est partie en fumée. Sur le parking du palais Léon Mba, ne restent que des carcasses de véhicules incendiés par les opposants affirmant que la victoire avait été «volée» par le pouvoir. Aux abords de l’Assemblée, la police gabonaise s’efforçait en fin de matinée d’empêcher tout attroupement en tirant des grenades de gaz lacrymogène.

Tout le long du boulevard Triomphal, siège des plus grandes institutions gabonaises et de nombreuses représentations étrangères, des barricades de fortune achevaient de se consumer. Le siège du quotidien pro-gouvernemental L’Union a également subi les foudres des manifestants : façade incendiée, vitres brisées, portail enfoncé, voitures incendiées. Le bâtiment était gardé par un groupe de gendarmes. Le quotidien n’a pas paru hier. Au-delà de la voie express, le quartier du QG de campagne de Jean Ping est bouclé par les forces de l’ordre. Un centre commercial, le mall ABC, a lui aussi été incendié.

Des policiers antiémeute continuaient hier matin de procéder à des arrestations de personnes sortant du QG de l’opposant, avant d’être emmenées dans des camions vers une destination inconnue. Au moins deux personnes, selon l’opposition, ont été tuées lors de l’assaut du QG de l’opposant. Dans la matinée, un volontaire de la Croix-Rouge gabonaise, qui s’est identifié sous le nom de Gildas, a indiqué à l’AFP qu’un des quinze blessés amenés dans la matinée par un camion militaire à la polyclinique Chambrier avait succombé à ses blessures.

Baron

Fait unique dans l’histoire politique du pays, le secrétaire général du Parti démocratique du Gabon (PDG), au pouvoir depuis des décennies, avait aussi pris ses distances avec le président sortant. Le numéro deux du parti, Faustin Boukoubi, a encouragé la commission électorale «à prendre toutes les dispositions idoines afin de publier des résultats fondamentalement crédibles». De son côté, le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a lancé mercredi un appel au calme et à la retenue.

Dans un communiqué, M. Ban «exprime sa profonde préoccupation» devant les incendies volontaires et les affrontements entre manifestants et forces de sécurité à Libreville. Il exhorte «tous les dirigeants politiques concernés et leurs partisans à s’abstenir de tout autre acte susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité du pays». Pour la France, il en va de la crédibilité du scrutin et de la réputation du Gabon sur la scène internationale.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault assure, selon RFI, que par souci de transparence, il est nécessaire de publier tous les procès-verbaux. «Dans le cadre d’un processus électoral, il n’y a aucune place pour la violence», a-t-il ajouté. Et de conclure : «J’appelle en conséquence toutes les parties à la plus grande retenue afin d’éviter de nouvelles victimes.» Washington, de son côté, a aussi demandé au gouvernement gabonais de publier les résultats de chaque bureau de vote.