France : Valls et Hamon affichent cordialement leurs différences de programmes

Qui de Manuel Valls ou Benoît Hamon va représenter la gauche à l’élection présidentielle d’avril et mai prochains ? Qui sortira victorieux du deuxième tour de la primaire organisée par le parti socialiste dimanche prochain ? Si les sondages donnent un avantage pour Benoît Hamon, Manuel Valls n’a pas abandonné le combat et s’estime le plus présidentiable.

Le dernier débat qui a eu lieu mercredi soir dernier entre Benoît Hamon et Manuel Valls, deux candidats qui s’affronteront dimanche prochain dans le cadre du second tour de la primaire de la gauche, a bien mis en évidence la différence de programmes entre deux visions de gauche. M. Hamon a de nouveau défendu l’idée d’un revenu minimum universel d’environ 750 euros pour l’ensemble des Français afin de lutter contre la pauvreté. «Selon un rapport de l’OCDE, les opportunités de travail vont baisser de 10% en France d’ici à 2025 du fait de la robotisation et de la révolution numérique et écologique. C’est pour cela qu’il faut mettre en place de nouveaux droits afin de protéger les français du déclassement social et de la pauvreté», a estimé Benoît Hamon. L’ancien ministre de l’Education a ajouté que «le partage du travail en France est inégalitaire». Manuel Valls a durement critiqué cette proposition, la jugeant «inapplicable», «trop coûteuse» et relève selon lui de «l’imaginaire». Il a défendu le travail et rien que le travail comme source d’épanouissement dans la vie et indiqué que celui-ci (le travail) ne va pas se raréfier. Bien au contraire, M. Valls croit que de nouveaux métiers vont émerger dans le domaine du numérique et de l’écologie. Il a mis en garde B. Hamon contre sa proposition de créer un revenu minimum universel qui risque de creuser davantage la dette publique française estimée déjà à plus de 2000 milliards d’euros. LAïcité L’autre différence de taille apparue entre les deux candidats, celle liée à la laïcité. Chaque candidat a développé une vision particulière de la loi de 1905. Pour Manuel Valls, il faut interdire le port de voile dans l’espace public car c’est un instrument d’asservissement de la femme selon lui et que la laïcité doit garantir l’impartialité de l’Etat vis-à-vis des religions. Pour sa part, Benoît Hamon a défendu l’idée de la liberté. Pour lui, si une femme choisit librement de porter le voile, elle doit le faire, mettant en garde contre les déclarations et les attaques répétées contre les musulmans de France qui, à la longue, se «désolidarisent de la communauté nationale» et «s’isolent dans leurs territoires», comprendre les banlieues populaires. Enfin, les deux concurrents se sont engagés à respecter les résultats du deuxième tour de la primaire et de soutenir le candidat qui en sortira victorieux. Cependant, Manuel Valls croit dur comme fer que c’est lui qui arrivera en première position dimanche prochain, alors qu’il accuse déjà un retard de cinq points environ sur son concurrent Benoît Hamon.



Yacine Farah