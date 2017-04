France/présidentielle : plusieurs bureaux de vote brièvement évacués pour des raisons de sécurité

Réagissez

Alors que le vote du premier tour de l'élection présidentielle en France se déroule sous haute surveillance, plusieurs bureaux de vote ont été brièvement évacués pour des raisons de sécurité dimanche matin à Besançon (est), Saint-Omer (nord), Haguenau (est) et Paris, rapportent des médias locaux.

Deux bureaux de vote ont été brièvement fermés à Besançon, où une carabine a été découverte dans une voiture située à proximité des bureaux, selon une source policière. "Il ne s'agit pas du tout d'un acte terroriste, il s'agit d'une affaire de droit commun", a déclaré le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du Doubs, Benoît Desferet. A Saint-Omer (Hauts-de-France), une voiture suspecte a également été repérée, conduisant à l'évacuation de deux bureaux de vote, rapporte "La Voix du Nord".

L'alerte a été levée après l'opération de déminage. Selon le journal "Les dernières nouvelles d'Alsace", la présence d'une glacière, de laquelle dépassaient des fils électriques, posée à 60 m d'un bureau de vote de Haguenau (Bas-Rhin), a contraint les démineurs à intervenir vers 10h30. La glacière s'est révélée vide et les opérations de vote ont pu reprendre normalement. A Paris, un bureau de vote du XXe arrondissement a été fermé vers 10h après qu'une voiture suspecte a été signalée. L'intervention des démineurs a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une fausse alerte.

Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive à la suite d'une série d'incidents survenus au cours de la dernière semaine de la campagne électorale, notamment la fusillade survenue jeudi soir sur les Champs-Elysées, qui a fait un mort et deux blessés du côté des forces de l'ordre. Le président français François Hollande avait déclaré que "l'ensemble des moyens adaptés devait être mobilisé pour garantir le bon déroulement du scrutin" et le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, avait quant à lui annoncé le déploiement de 50.000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire français pour sécuriser les bureaux de vote contre la menace terroriste, mais aussi contre des "débordements venant d'extrémistes de tous bords".

Répartis sur tout le territoire, les quelque 69.000 bureaux de vote sont ouverts depuis 8h00 (heure de Paris) dimanche matin et fermeront leurs portes à 19h00 dans la plupart des communes ou à 20h00 dans les grandes villes, en particulier à Paris et en région parisienne. Environ 47 millions d'électeurs sont inscrits pour départager les 11 candidats à l'Elysée, dont seuls les deux premiers accéderont au second tour, le 7 mai prochain.