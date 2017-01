France: polémique autour des salaires versés par le candidat Fillon à sa femme

Réagissez

Le candidat de droite à la présidentielle française, François Fillon, affronte une polémique après des informations de presse l'accusant d'avoir employé pendant des années sa femme comme attachée parlementaire sans que soit prouvée la réalité de son travail.

"La séquence des boules puantes est ouverte", a réagi mercredi François Fillon, en refusant de commenter un article "méprisant et misogyne". "Alors, parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler? Imaginez un seul instant qu'un homme politique dise qu'une femme, comme le dit cet article, ne sait faire que des confitures. Toutes les féministes hurleraient!", a-t-il ajouté.

Selon l'hebdomadaire satirique Canard Enchaîné, Penelope Fillon, sans profession connue et toujours en retrait des activités politiques de son mari, a été rémunérée par son mari alors député, puis par le suppléant de ce dernier, Marc Joulaud, pour un total d'environ "500.000 euros brut" sur trois périodes entre 1998 et 2012. Mais personne ne semble l'avoir croisée à l'Assemblée nationale dans le cadre de ces fonctions, affirme le journal.

Ces allégations tombent mal pour l'ancien Premier ministre conservateur du président Nicolas Sarkozy, donné pour l'heure gagnant de la course à la présidence à l'issue d'un duel au deuxième tour avec la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Thierry Solère, porte-parole du candidat de droite, a confirmé à l'AFP que Pénélope Fillon avait "bien été la collaboratrice de François Fillon", soulignant qu'il était "fréquent que les conjoints des parlementaires soient leurs collaborateurs".

Interdit en Allemagne, répandu en Grande-Bretagne

La pratique est légale et répandue en France - en 2014 au moins 20% des parlementaires faisaient travailler un membre de leur famille, selon une enquête de presse - mais à condition que ce ne soit pas un emploi fictif. Or une collaboratrice parlementaire de M. Joulaud, interrogée par le journal, dit n'avoir "jamais travaillé avec elle" et ne la connaître "que comme femme de ministre". "C'est à lui de s'expliquer", a lancé mercredi le candidat à l'investiture du parti socialiste, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. "On ne peut pas dire qu'on est le candidat de l'honnêteté, de la transparence et ne pas être en capacité de répondre à ces sujets".

"Ce candidat qui n'arrête pas de dire +il faut supprimer 500.000 emplois dans la fonction publique, les fonctionnaires sont des fainéants+, qui raconte que les pauvres, les chômeurs sont des assistés, la réalité de sa pratique (...) c'est qu'il a aussi engagé sa femme dans le cadre d'un emploi fictif", a quant à lui attaqué le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot. Outre ce travail d'attachée parlementaire, pour lequel elle aurait touché jusqu'à 7.900 bruts mensuels, Le Canard affirme aussi que Mme Fillon a été salariée, entre mai 2012 et décembre 2013, de la Revue des deux mondes, une publication littéraire appartenant à un ami de M. Fillon. Elle touchait alors environ 5.000 euros brut par mois.

Le directeur de la revue, Michel Crépu, a confié au Canard Enchaîné ne l'avoir "jamais vue dans les bureaux de la revue", tout en précisant que Mme Fillon avait signé "deux ou peut-être trois notes de lecture". En Europe, les règles concernant l'emploi par les parlementaires de membres de leur famille différent selon les pays. Comme en France, la pratique est répandue en Grande-Bretagne. Ainsi, "environ 150 députés sur 650" emploient actuellement un membre de leur famille, le maximum autorisé.

En Allemagne, en revanche, la loi stipule que les députés du Bundestag ne peuvent en aucun cas utiliser leur enveloppe mensuelle de 20.780 euros destinée à leurs collaborateurs pour rémunérer "époux, épouse ou conjoint actuel ou passé". Au Parlement européen, l'emploi de parents et membres de la famille par les députés est interdit depuis 2009.