Réagissez

Le renoncement de François Hollande à un second mandat présidentiel a ouvert la voie à son Premier ministre. Lundi soir, Manuel Valls a annoncé qu’il allait participer à la primaire du parti socialiste qui aura lieu en janvier 2017.

Dans la foulée, il a également démissionné de son mandat de Premier ministre pour «en pleine liberté, proposer un chemin aux Français» et se consacrer entièrement à sa campagne électorale qu’il a déjà commencée par un rassemblement dans le nord du pays. Cela fait déjà un moment que Manuel Valls presse le président Hollande de se présenter ou pas à l’élection présidentielle de 2017, frisant même une crise institutionnelle. Expliquant les raisons de sa candidature, Manuel Valls a déclaré dans son discours d’investiture : «Ma candidature est aussi une révolte à l’idée que la gauche soit disqualifiée de cette présidentielle. Cette révolte, je la fais nôtre.»

«Nos vies valent mieux que les pronostics»

Il a appelé à l’unité de la gauche, convaincu que la primaire peut «être une bonne occasion pour unifier les rangs» des socialistes qui se déchirent depuis des années, mais aussi de la gauche toute entière. Ses premiers coups, il les a réservés à l’extrême droite de Marine Le Pen et au candidat de la droite et du centre François Fillon, critiquant durement le programme de ce dernier et l’accusant de vouloir «casser la France».«Je ne veux pas que les fonctionnaires travaillent plus pour gagner moins.

Je ne veux pas que les déremboursements massifs des médicaments empêchent les plus modestes de se soigner. Je ne veux pas que nos enfants aient moins de professeurs, que nos villes et nos campagnes aient moins de policiers ou de gendarmes», a-t-il notamment insisté dans son intervention. L’ex-Premier ministre veut désormais incarner l’esprit français, le faire respecter et le porter. Pour lui, c’est une mission fondamentale, car nos «vies valent mieux que les pronostics», a-t-il ajouté.

Au parti socialiste, sa décision a été diversement accueillie. Les anti-Hollande ont poussé un ouf de soulagement, voyant en Valls le seul candidat capable de porter les couleurs de la gauche. Les fidèles de Hollande ruminent leur colère, estimant que le Premier ministre n’a pas été loyal envers le président qui l’a nommé.

La participation de Valls porte à 8 le nombre de candidats à la primaire de gauche. D’aucuns craignent une cacophonie dans les programmes et une dispersion des voix lors du premier tour de la présidentielle en avril 2017. Ce qui ouvrira un grand boulevard à l’extrême droite qui risque de rééditer le scénario de 1997, lorsque celle-ci s’est retrouvée face à Chirac au second tour de la présidentielle.