Forcing pour sortir la Libye du statu quo

La présidence française a annoncé hier la tenue, demain à Paris, d’une conférence internationale sur la Libye. Cette rencontre placée sous l’égide des Nations unies vise, selon la même source, à ouvrir une «nouvelle période de stabilité et de coopération» dans ce pays ravagé par 7 années de guerre civile et de terrorisme. L’Elysée a convié à cette conférence des représentants de 19 acteurs impliqués dans le dossier : les cinq pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Italie, ancienne puissance coloniale, les pays voisins (Egypte, Tunisie, l’Algérie, Tchad) et d’autres pays comme les Emirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, la Turquie et le Maroc. Le président congolais, Denis Sassou-Nguesso, qui dirige le comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, sera également présent aux côtés du chef de la Mission de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, chargé de superviser le processus.

Plus concrètement, il s’agira lors de ce rendez-vous de fixer la démarche à suivre pour parvenir à l’organisation d’élections à la fin de l’année. Les participants devront également définir le rôle et les responsabilités de chacun dans le cadre de ces différents scrutins et d’établir des sanctions pour ceux qui ne respecteront pas cette feuille de route. Des sources évoquent, par ailleurs, la mise en place d’un mécanisme pour le désarmement des parties impliquées dans la crise.

«Les responsables libyens et la communauté internationale seront invités ce jour-là à s’engager dans la mise en œuvre d’une feuille de route politique inclusive, pour sortir de la crise qui affecte le pays et la région depuis plusieurs années», a expliqué à ce propos la présidence française, soulignant que cette conférence s’inscrit dans la continuité des efforts menés depuis 2011 par la communauté internationale et l’ONU pour sortir la Libye de la crise. «Après 7 ans de conflit et de tensions, cette conférence inédite (…) vise à ouvrir une nouvelle période de stabilité et de coopération, attendue par tout le peuple libyen», soutient l’Elysée.

Désarmement, élections et sanctions

En réaction à l’attentat à la voiture piégée qui avait fait 7 morts et plus d’une dizaine de blessés vendredi dernier à Benghazi, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères avait d’ailleurs déclaré que cette attaque «rappelle (…) l’urgence de parvenir en Libye à une solution politique, qui passe par la tenue d’élections et l’unification des forces armées sous l’autorité du pouvoir civil, seules à même de garantir durablement la sécurité des Libyens et la stabilité du pays».

Tous ces acteurs internationaux concernés par la crise libyenne ont en commun le souci de sortir le pays du statu quo. Statu quo qui, selon eux, n’est pas tenable. Et visiblement, la communauté internationale entend cette fois faire un forcing pour obliger les belligérants libyens à trouver un compromis politique.

L’initiative, chapeautée par la France, intervient quelques jours après la tenue à Alger d’une réunion des pays voisins de la Libye, qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, de l’Egypte et de la Tunisie.

Dans le communiqué final ayant sanctionné la rencontre présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, les trois pays ont également mis en avant «l’importance de la mise en œuvre du plan d’action onusien» pour la résolution politique de la crise libyenne et d’assurer les conditions propices à son accélération, conformément à la vision de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye, qui a promis de dévoiler incessamment des propositions pour un référendum ou des élections nationales. Ils ont également salué «les avancées réalisées» dans ce sens, appelant toutes les parties libyennes, dont celles influentes, à «davantage de concessions pour mettre l’intérêt national au-dessus de toute autres considérations et à réaliser le consensus national pour dépasser l’étape de transition».

De passage mercredi à Alger, le président du Haut Conseil d’Etat libyen, Khaled Al Mechri, a affirmé quant à lui que les positions de la majorité des acteurs en Libye sont «quasi convergentes» avec l’approche algérienne reposant sur le dialogue inclusif entre les différentes parties pour parvenir à une solution politique à la crise que connaît le pays.

Le responsable libyen a précisé que la rencontre avec le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, avait permis de «souligner la nécessité de renforcer le dialogue entre les différentes parties libyennes en veillant à le mettre à l’abri des ingérences étrangères».