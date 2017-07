Fin des privilèges pour les Qataris en Egypte

Réagissez

Le Caire et Riyad veulent faire payer au Qatar son insolence diplomatique

Le ministre d’Etat émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, avait appelé, lundi à Londres, le Qatar à revenir à la table des négociations, soulignant que son pays et ses alliés ne cherchaient pas un «changement de régime», mais d’«attitude».

L’Egypte a annoncé qu’elle mettrait fin, cette semaine, aux visas à l’arrivée pour les citoyens du Qatar. Cette mesure, qui prendra effet demain (jeudi), ne s’appliquera cependant pas aux conjoints des Egyptiens ni aux étudiants, qui auront droit à un visa touristique à leur arrivée sur le territoire, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid.

La décision a été annoncée lundi alors que le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, rencontrait son homologue koweïtien, cheikh Sabah Khaled Al Sabah, qui tente de jouer un rôle de médiateur dans cette crise sans précédent dans le Golfe. M. Choukri a insisté sur le fait que le Qatar devait répondre aux demandes des pays arabes pour lever l’embargo qu’ils lui imposent depuis le 5 juin, selon un communiqué du ministère.

L’Egypte, l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn ont fourni à Doha une liste de 13 demandes, dont celles de stopper son soutien au mouvement des Frères musulmans, de démanteler une base militaire turque et de fermer la chaîne de télévision Al Jazeera. Ankara et Doha ont totalement exclu l’idée de céder à la pression.

La crise du Golfe a d’ailleurs été au centre d’un entretien que le chef de la diplomatie qatarie, cheikh Mohammed Ben Abderrahmane Al Thani, a eu vendredi matin à Ankara avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu. «Nous répétons qu’il est inacceptable que la fermeture de la base turque fasse partie de ces demandes», a déclaré M. Cavusoglu lors d’une conférence de presse avec le ministre qatari. «Les accords que le Qatar a conclus ne sauraient être remis en cause tant qu’ils respectent la loi internationale.

Aucun pays n’a le droit de soulever la question de la base turque et la coopération militaire entre le Qatar et la Turquie, au moment où cette coopération se déroule dans le respect de la loi internationale», a renchéri le chef de la diplomatie qatarie. Il a, en outre, affirmé que les accusations portées par l’Arabie Saoudite et ses alliés contre Doha «s’appuient sur des fabrications de médias et non pas sur des faits susceptibles de justifier les mesures prises contre Qatar». «Ce siège est en place depuis 40 jours et ces pays n’ont présenté au Qatar aucune preuve à l’appui de leur allégation de son soutien au terrorisme», a-t-il ajouté.

M. Cavusoglu lui a apporté son soutien sur ce point aussi. «Si des torts ont été commis, des preuves doivent être présentées», a-t-il dit.

Le ministre d’Etat émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, a, pour sa part, appelé, lundi à Londres, le Qatar à revenir à la table des négociations, soulignant que son pays et ses alliés ne cherchaient pas un «changement de régime», mais d’«attitude».

«Nous avons envoyé un message au Qatar, nous avons dit que nous ne voulions pas une escalade, nous ne cherchons pas un changement de régime, nous cherchons un changement d’attitude, pas de votre politique indépendante, mais dans votre soutien à l’extrémisme et au terrorisme», a déclaré M. Gargash lors d’une intervention devant le centre de réflexion Chatham House.

«Nous avons besoin de faire ça, et une fois que cela sera fait, revenez au bercail et on pourra travailler ensemble», a-t-il ajouté. Soulignant que le Conseil de coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït), créé en 1981, était «en crise», il a affirmé que «cela ne servirait pas l’objectif poursuivi» d’en exclure le Qatar.

«Ce que nous voulons vraiment est soit atteindre un accord et l’attitude du Qatar change, ou le Qatar fait son propre lit et nous pouvons aller vers une nouvelle relation», a-t-il cependant ajouté. «Nous ne pouvons avoir un membre qui nous affaiblit et soutient le terrorisme.» Interrogé sur les mises en cause de l’Arabie Saoudite dans le financement de l’extrémisme, il a admis «qu’il y a un problème avec le financement privé dans le Golfe».

«La différence est que le gouvernement saoudien réalise qu’il a un problème et qu’il tente de s’y attaquer ces dernières années», a-t-il ajouté. «L’argument pourrait être : le fait-il assez vite ou pas ? Mais clairement, le gouvernement saoudien agit concernant ce problème».