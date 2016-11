Fillon tire un trait sur la repentance et la culpabilisation

Réagissez

François Fillon

Le révisionnisme en matière d’écriture de l’histoire de France — en cours depuis quelques années déjà — est conforté par le favori du deuxième tour de la primaire de la droite et du centre demain, voire potentiel vainqueur de l’élection présidentielle de mai 2017, François Fillon. Lequel confirme, par ailleurs, sa vision conservatrice et réactionnaire de la société française.

Lors du débat télévisé qui l’a opposé jeudi soir à Alain Juppé, à trois jours du deuxième tour de la primaire de la droite et du centre, François Fillon a affirmé que «la France n’a pas pour vocation d’être multiculturelle.

La France a une histoire. Quand on vient dans la maison d’un autre, par courtoisie on ne prend pas le pouvoir». Et haussant le ton, il ajoute : «Il y a une volonté d’organiser l’histoire en fonction d’une lecture idéologique. Clovis, Voltaire, Rousseau ne sont plus au programme». «Les programmes d’histoire sont rédigés pour leur grande partie par des idéologues.» Des propos aussitôt contredits sur twitter par le conseiller en communication de la ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui a publié des extraits des orientations pour la classe de CM1 : «Je ne veux pas décevoir François Fillon, mais Clovis est dans les nouveaux programmes de la primaire.»

Aux Rendez-vous de l’Histoire à Blois, le 7 octobre dernier, Najat Vallaud-Belkacem avait répondu à tous ceux qui souhaitent réécrire le récit national : «On ne peut pas faire comme si l’histoire de France était un long fleuve tranquille, une longue suite de faits héroïques et salvateurs […] Si nous n’abordons pas, dans le cadre de la scolarité, les heures les plus douloureuses de notre histoire, si nous avons la lâcheté de nous taire, alors, parce que la nature a horreur du vide, d’autres récits, moins informés, moins rigoureux, viendront prendre leur place».

François Fillon a fait de la réécriture des manuels d’histoire un argument de campagne dès sa rentrée, le 28 août dernier, à Sablé-sur-Sarthe. «Non, la France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord», avait-il dit ce jour-là. Ce qui ne peut que plaire aux nostalgiques de l’Algérie française et aux tenants des «bienfaits» de la colonisation. Alors qu’Alain Juppé a soutenu que l’histoire «c’est une science humaine» et qu’il faut laisser aux «scientifiques le soin de l’écrire». Et que pour lui, «l’identité de la France c’est sa diversité». «Nous avons des origines différentes, des couleurs de peau différentes, des religions différentes, des idées politiques différentes et c’est une force, à la condition que cela n’aboutisse pas au communautarisme.»



Les relations avec la Russie



Autre sujet du débat de jeudi soir, la politique étrangère, moins de 5 minutes pour près de 2 heures de débat, ce n’était apparemment pas le sujet de la soirée. Alain Juppé n’a pas raté l’occasion de dire : «Je remarque que c’est la première fois, dans un débat pour une élection politique française, qu’un chef d’Etat russe choisit son président». «Est-ce qu’il faut s’éloigner de Washington pour se rapprocher de Moscou ?» demande le journaliste de France 2, David Pujadas.

«Ni l’un ni l’autre ou les deux à la fois, répond Juppé. Je ne veux pas une France inféodée ni à Washington ni à Moscou. Il faut que nous sachions défendre nos propres intérêts. L’annexion de la Crimée, je ne l’accepte pas, dit aussi Juppé. Et il y a la Syrie. La priorités c’est évidemment la lutte contre l’Etat islamique, mais le retour de Bachar Al Assad au pouvoir ne redonnera pas la paix dans ce pays». Pour Fillon, «la France doit défendre ses intérêts. Nous sommes les alliés des Etats-Unis. En revanche, la politique conduite par Hollande envers la Russie est absurde et pousse la Russie à s’isoler.

C’est un pays dangereux si on le traite comme on le traite depuis cinq ans. Il faut retisser avec eux un lien de confiance... Bien sûr que je n’approuve pas l’annexion de la Crimée, je veux que la question soit traitée en respect du droit international. La politique que nous avons menée depuis quatre ans en Syrie a échoué. Il faut chercher d’autres manières d’agir : il faut ramener les Russes dans une discussion et parler avec l’Iran et il faut accepter l’idée d’un accord temporaire.» Et François Fillon de conclure qu’avec son projet, «en deux ans on peut redresser la situation, en dix ans être de nouveau la première puissance européenne.» Son motif de fierté : «Avoir réussi à imposer une partie des thèmes de cette campagne» et «avoir gagné une victoire idéologique». Pour sa part, Alain Juppé affirme que la France a besoin d’«un président qui soit celui de tous les Français.

Et un président qui ouvre les voies de l’avenir. Vous savez quel a toujours été mon rêve pour la France : une France heureuse et fière de son identité.»