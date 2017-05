Expulsion d’un Tunisien lié à l’auteur de l’attentat de Berlin

Réagissez

L’Italie a expulsé un Tunisien soupçonné de liens avec l’auteur de l’attaque au camion-bélier du marché de Noël à Berlin, Anis Amri, a annoncé hier le ministère de l’Intérieur, relayé par l’AFP.

L’homme, âgé de 36 ans, vivait à Catania en Sicile, où Amri était détenu pendant un certain temps avant de se rendre en Allemagne et d’y commettre l’attentat qui a fait 12 morts l’an dernier. Anis Amri, également Tunisien, a été abattu par les policiers italiens à Milan le 23 décembre dernier, quatre jours après l’attentat qui a été revendiqué par le groupe Etat islamique (EI). L’homme, expulsé par l’Italie, a donné à Amri un téléphone et était resté en contact avec lui après son départ pour l’Allemagne, a précisé le ministère. Le téléphone a été mis sur écoute, ce qui a permis aux autorités italiennes de retrouver le suspect. Selon les médias italiens, le Tunisien expulsé se nomme Sayed Yacoubi et travaillait dans une ferme en Sicile. La police l’a arrêté à Turin (nord) début mai, alors qu’il se préparait à entrer illégalement en France, et l’a maintenu dans un centre de rétention avant de l’expulser, a encore indiqué le ministère. L’Italie a expulsé 42 personnes soupçonnées d’extrémisme religieux cette année, et 174 personnes depuis début 2015.

La Tunisie compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d’organisations djihadistes à l’étranger, notamment en Irak, en Syrie ou encore en Libye, selon le groupe de travail de l’ONU sur l’utilisation de mercenaires. Pour le gouvernement tunisien, ils seraient moins de 3000. Un débat est engagé depuis des semaines dans le pays sur la perspective d’un retour massif de ces

djihadistes, un sujet qui suscite l’inquiétude de nombreux Tunisiens. Dans un communiqué rendu public fin décembre dernier, le Syndicat national des forces de sécurité intérieure a fait état d’un risque de «somalisation» de la Tunisie en cas de retour massif des djihadistes tunisiens dans leur pays, exhortant le gouvernement à prendre des «mesures exceptionnelles», dont la déchéance de nationalité. «Le retour en Tunisie des terroristes en provenance des foyers de tension est alarmant et peut conduire à la somalisation du pays», est-il relevé dans le communiqué. Ces djihadistes ayant notamment combattu en Irak, en Syrie et en Libye «ont reçu des formations militaires et appris à manipuler toutes sortes d’armes de guerre sophistiquées», a indiqué le syndicat.

R. I