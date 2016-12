Evacuation d’Alep : Ce n’est pas encore la paix !

Réagissez

Environ 100 000 personnes sont encore piégées sur un...

Quelques centaines de civils syriens ont évacué hier Alep assiégée et bombardée. Cette opération pourrait sceller la victoire du régime Al Assad, un mois après le lancement de son opération pour reconquérir la ville. Les experts demeurent sceptiques tant qu’une solution politique n’est pas envisageable dans l’immédiat.

Presque plus personne n’y croyait, pourtant l’évacuation des civils et rebelles d’Alep a eu lieu, hier, à la faveur d’un nouvel accord, confirme un haut responsable de l’armée syrienne, rappelons-le, au lendemain d’une initiative similaire ayant échoué. Dans la foulée, la télévision d’Etat a annoncé que quelque 4000 rebelles ainsi que leurs familles ont évacué Alep.

«Le premier contingent concerne les blessés et les civils», a indiqué un responsable rebelle du groupe islamiste Ahrar Al Cham, en charge des négociations. «C’est une petite victoire pour la population syrienne piégée depuis des mois» commente le politologue syrien Bassam Kéliané. «Toutefois, on est loin d’une résolution et la paix n’est pas à l’ordre du jour. L’illusion du changement dans le chaos est la nouvelle façon de faire de la Russie en Syrie.

Je crois qu’il est possible que la proposition de François Fillon serait la plus correcte, encore faut-il que toutes les parties concernées veuillent de vrais accords... J’en doute» déclare-t-il. Hier à Bruxelles, François Fillon a appelé à une initiative européenne pour faire cesser le conflit syrien en réunissant «autour de la table» des négociations tous les protagonistes, «y compris ceux qui commettent des crimes».

Bilan

François Fillon a également estimé que cette guerre, qui inflige «le martyre» au peuple syrien depuis mars 2011, signe «l’échec de la diplomatie occidentale et singulièrement de la diplomatie européenne». Pour le chercheur et politologue algérien Fahd Kessal, le plus important aujourd’hui est de faire «le bilan de la crise syrienne qui a plongé le pays ainsi que la régions dans un conflit majeur».

«Il est intéressant de revoir les remarques de Lakhdar Brahimi qui a avoué plus d’une fois que les intérêts de la Syrie et des Syriens ne sont pas une priorité immédiate. Brahimi avait vu juste depuis le début, mais il n’a pas eu assez d’appuis. L’Algérie aurait pu jouer de son influence en sa faveur», précise-t-il.

Pour Louisa Dris-Aït Hamadouche, maître de conférences à la faculté des sciences politiques et des relations internationales Alger 3, il n’est pas opportun d’évoquer la mission de Lakhdar Brahimi (médiateur commun de l’ONU et de la Ligue arabe en Syrie de 2012 à 2014) dans ce contexte. «Nous avons tendance à confondre. Les deux visions, de l’Onu et de l’Algérie, sont deux logiques différentes. Brahimi ne représente pas l’Algérie en Syrie. On pourrait juste faire le parallèle. Il est vrai que l’Algérie a eu un discours constant : non-intervention militaire, primauté des solutions politiques sur les solutions militaires, là aussi les résultats sont très peu satisfaisants», explique-t-elle.

Lutte Fratricide

«Je pense même que, parfois, le message de l’Algérie a été très mal compris et très mal formulé. Quelquefois nous avons eu des gestes qui auraient pu faire croire que notre pays soutenait Bachar Al Assad, c’est pour cette raison que je dis que le message a été incompris.» Une solution envisageable pour la Syrie ? Consciente du drame syrien, Louiza Dris-Aït Hamadouche estime que «même si on construit un scénario basé sur des suppositions, c’est-à-dire si les groupes terroristes soient exterminés, la situation de guerre s’arrête au profit d’un cessez le feu… il est très difficile d ‘imaginer le retour à une ville normale à Alep».

Et d’ajouter : «Guérir des blessures aussi profondes, aussi fratricides, aussi meurtrières et aussi horribles sur le plan humain. Alep est une ville martyre, toute la Syrie l’est. On ne peut pas considérer aujourd’hui que cette ville n’a été martyrisée que par une seule partie. Et si on ne s’attend à rien de bon de la part de groupes terroristes, on ne peut pas exiger de l’Etat syrien de reproduire les mêmes exactions que ceux qu’il combat. On ne peut pas combattre le terrorisme par le terrorisme ni légalement, ni politiquement, ni moralement.» avoue-t-elle.

Alors que la Turquie, la Russie et l’Iran vont se réunir le 27 décembre à Moscou pour discuter d’une solution politique au conflit en Syrie qui dure depuis plus de 5 ans, Riadh Sidaoui, politologue tunisien et directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales, préconise qu’il est important aujourd’hui que la Syrie «se débarrasse de ses combattants étrangers financés par des pays qui ne cherchent pas la stabilité de la Syrie».