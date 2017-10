Etats-Unis : plus de 50 morts dans une fusillade à Las Vegas

Réagissez









Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées dans la fusillade qui a éclaté dimanche soir à Las Vegas, dans l'ouest des Etats-Unis, lors d'un festival de musique country, a déclaré lundi le sherif de la ville Joe Lombardo.

"Plus de 50 personnes ont été tuées lorsqu'un tireur a ouvert le feu depuis le 32e étage d'un hôtel sur une foule qui assistait à un concert à Las Vegas", a annoncé la police, ce qui en fait la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. L'auteur des coups de feu a été abattu par la police et était un résident de la ville. Il se nomme Stephen Paddock, selon le shérif Joe Lombardo. Un précédent bilan faisait état de 20 morts. La police de Las Vegas a indiqué qu'un tireur avait été neutralisé après avoir ouvert le feu sur de nombreuses personnes depuis cet hôtel-casino, à proximité duquel se tenait un grand festival de musique country en plein air. Les circonstances de cette fusillade restent floues et les mobiles du tireur sont inconnus. Selon les premiers témoignages et de premières indications, des coups de feu ont été tirés contre plusieurs personnes, dont un officier de police lors d'un concert du festival. La fusillade a provoqué un vaste mouvement de foule et des scènes d'affolement dans la ville du Nevada, connue pour ses casinos et ses hôtels de luxe.

APS