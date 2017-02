Réagissez

Un nouveau camouflet en justice, infligé hier à Donald Trump sur son décret migratoire, a confirmé que les ressortissants de sept pays musulmans, visés par le texte, peuvent continuer d’entrer aux Etats-Unis, rapporte l’AFP.

La Cour d’appel fédérale a rejeté, en quelques heures seulement, l’appel formulé samedi soir par le ministère américain de la Justice contre une décision prise la veille par un juge de Seattle.

Elle a ainsi maintenu cette décision du magistrat James Robart, qui a émis vendredi une injonction temporaire qui a effet sur l’ensemble du territoire américain, bloquant le décret présidentiel le temps qu’une plainte déposée lundi dernier soit examinée. La décision a eu pour effet dès samedi de rouvrir les frontières américaines aux ressortissants d’Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen, ainsi qu’aux réfugiés. Dans le détail, la cour d’appel a demandé aux Etats de Washington et du Minnesota, à l’origine de la plainte déposée lundi contre le décret qui a engendré une vague d’indignation planétaire, de fournir des documents étayant leur demande. Elle a également donné au ministère de la Justice jusqu’à aujourd’hui pour apporter de nouveaux arguments à l’appui de sa requête. «Parce que l’interdiction a été levée par un juge, beaucoup de personnes mauvaises et dangereuses pourraient se déverser dans notre pays. C’est une décision terrible», a déclaré samedi Donald Trump parmi une dizaine de tweets sur la décision.

Dès samedi, les contrôles aux frontières ont repris leurs opérations habituelles et le ministère de la Sécurité intérieure a «suspendu toutes les actions qui mettent en œuvre» le décret. Quelque 60 000 visas, suspendus par ce texte, ont également retrouvé leur validité, selon la diplomatie américaine. La Maison-Blanche, toutefois, entend vite refermer la brèche légale dans laquelle s’engouffrent de nombreux migrants et remporter le combat judiciaire, quitte à multiplier les appels ou porter l’affaire devant la Cour suprême. Le vice-président Mike Pence a exprimé, hier, sa «frustration». L’Exécutif, a-t-il promis sur Fox News, «va réagir très rapidement». «Nous allons gagner la bataille des arguments» devant la justice, «car nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger le pays».

De nouvelles voix ont, par ailleurs, critiqué hier un décret déjà fustigé de toutes parts. Le texte «n’était vraiment pas préparé et (...) était fondé sur des mensonges», a dénoncé sur CNN Madeleine Albright, l’ancienne secrétaire d’Etat de l’ex-président Bill Clinton. «Les mécanismes (politiques) laissaient à désirer», a indiqué sur le même plateau Stephen Hadley, conseiller en sécurité nationale de l’ancien président George W. Bush. «Mais je pense qu’ils essayaient (...) d’envoyer un message au pays.» Un signal qui a poussé Bob Ferguson, le ministre de la Justice de l’Etat de Washington, à déposer la plainte initiale qui a débouché sur le blocage du décret. En substance, il le considère comme contraire aux droits fondamentaux des immigrés, car il cible spécifiquement les musulmans.

Le président Trump a estimé qu’il s’agit avant tout de protéger l’Amérique de la menace terroriste. Son ministère de la Justice a jusqu’à aujourd’hui pour en convaincre la cour d’appel.