Quelque 137 migrants ont été secourus, lundi et hier, au large des côtes andalouses (sud), alors qu’ils tentaient de gagner l’Espagne à bord d’embarcations de fortune, ont indiqué les services de secours.

Mardi, un patrouilleur de la Garde civile a intercepté, a proximité de la plage de Valdevaqueros, près de Tarifa, une embarcation transportant 45 migrants, qui ont été transférés au port de Tarifa, a précisé le service des urgences. Ces migrants, arrivés en bonne santé, ont été pris en charge sur place par un dispositif constitué notamment de la Croix-Rouge, de la police nationale et de la Garde civile.

La veille, les secours maritimes avaient prêté assistance à 51 personnes qui tentaient de gagner la côte andalouse à bord d’une embarcation de fortune, localisée à 33 milles nautiques à l’est de l’île d’Alboran. Le bateau de secours SAR Mastelero a procédé au transfert de ces migrants au port d’Almeria.

Auparavant, le bateau de sauvetage, Salvamar Gadir, avait porté secours aux 36 passagers d’une embarcation retrouvée dans les eaux du détroit de Gibraltar. Ces personnes, dont 10 femmes et six enfants, ont été transférées au port de Barbate. De son côté, un patrouilleur de la Garde civile a localisé dans la même zone une embarcation transportant cinq autres migrants, qui ont été finalement secourus par le bateau de sauvetage Salvamar Arcturus et transférés au port de Tarifa.