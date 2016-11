Espace Schengen : Une autorisation de voyage sera exigée aux voyageurs exemptés de visa

Réagissez

Une autorisation électronique de voyage sera exigée à l’avenir aux voyageurs exemptés de visa pour entrer dans l’espace Schengen, selon un projet présenté hier par la Commission européenne.

«La Commission a proposé aujourd'hui de créer un système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages (Etias) afin de renforcer les vérifications de sécurité portant sur les voyageurs exemptés de visa», a indiqué l’Exécutif européen dans un communiqué. Inspiré de deux dispositifs semblables, actuellement en vigueur aux Etats-Unis et au Canada, ce système, baptisé Etias, «vise à recueillir des informations sur tous les voyageurs qui se rendent dans l'UE au titre d'un régime d'exemption de l'obligation de visa, pour permettre de réaliser des vérifications préalables en matière d'immigration irrégulière et de sécurité», a expliqué la Commission.

Ce nouveau dispositif devrait permettre de «croiser les données des candidats exemptés de visa avec celles des autres systèmes afin de mieux sécuriser les frontières et garantir la sécurité des citoyens européens qui constitue notre priorité», a déclaré le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, lors d’un point de presse.