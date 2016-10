Réagissez

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a menacé hier de recourir à un «plan B» si l’armée turque n’est pas associée à l’offensive attendue pour chasser les djihadistes du groupe Etat islamique (EI) de Mossoul, leur bastion irakien, rapporte l’AFP. Après avoir envoyé, depuis décembre 2015, des centaines de militaires sur une base à Bachiqa, dans la région de Mossoul, pour entraîner des volontaires sunnites en vue d’une reconquête du bastion irakien de l’EI, la Turquie semble tenue à l’écart alors que les préparatifs pour une offensive battent leur plein. Ankara redoute par ailleurs la participation éventuelle à l’offensive de Mossoul de milices chiites ou de groupes armés kurdes affiliés à l’ennemi juré d’Ankara, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, considéré comme «terroriste» par la Turquie).

«Nous sommes déterminés à prendre notre place au sein de la coalition en Irak, pour l’unité de l’Irak. Si les forces de la coalition ne veulent pas de la Turquie, nous mettrons en œuvre un plan B. Et si celui-ci ne marche pas, nous lancerons un plan C», a déclaré le président Erdogan à Konya, dans le centre de l’Anatolie. Les relations entre Ankara et Baghdad se sont tendues, ces dernières semaines, après que l’Irak ait rejeté la prolongation par le Parlement turc du mandat accordé aux militaires turcs pour intervenir en Irak notamment. L’Irak a estimé que les militaires turcs présents sur son sol constituaient «une force d’occupation», provoquant l’ire des responsables turcs. En réaction, le président turc a sommé le Premier ministre irakien, Haidar Al Abadi, de «rester à sa place». «Vous nous avez invités à Bachiqa, et maintenant vous nous dites de partir ? Désolé, mais mes compatriotes sont là : mes frères turkmènes, arabes, kurdes sont là. Et ils nous disent venez et aidez-nous», a observé Erdogan. Plus de 1,5 million de Turkmènes vivent dans le nord de l’Irak.