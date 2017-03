Erdogan accuse l’Allemagne de «pratiques nazies»

Réagissez

Entre Berlin et Ankara la tension reprend ces derniers jours.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a assimilé, hier, à des «pratiques nazies» l’annulation des meetings de soutien en Allemagne. «Vos pratiques ne sont pas différentes de celles des nazis», a déclaré R. T. Erdogan à Istanbul lors d’un meeting en faveur du référendum sur l’extension de ses pouvoirs, rapporte l’AFP. «Je pensais que l’Allemagne avait renoncé depuis longtemps» à ces pratiques, «nous nous étions trompés».

Et d’ajouter : «Vous nous faites des leçons de démocratie, puis vous empêchez les ministres de ce pays de s’exprimer là-bas.» Les relations entre Ankara et Berlin se sont nettement tendues après l’annulation, jeudi et vendredi, en Allemagne, de meetings de soutien au référendum du 16 avril sur l’extension des pouvoirs du président Erdogan. La Turquie a réagi très violemment, accusant l’Allemagne d’œuvrer pour une victoire du non à ce référendum. La chancelière Angela Merkel a expliqué que la décision d’autoriser ou non ces meetings ne relevait pas de l’Etat fédéral, mais des compétences des communes.

Les tensions entre Berlin et Ankara semblaient pourtant s’être calmées, samedi, après un appel entre la chancelière allemande, Angela Merkel, et le Premier ministre turc, Binali Yildirim, que ce dernier a qualifié de «productif». Les ministres des Affaires étrangères des deux pays doivent par ailleurs se rencontrer, à ce sujet, aujourd’hui. Le ministre de la Justice, Bekir Bozdag, dont un meeting à Gagguenau (sud-ouest) jeudi a été annulé, a affirmé hier que «la commune qui a annulé mon meeting est sous forte pression des terroristes».

La Turquie accuse régulièrement l’Allemagne d’héberger des «terroristes», que ce soient des sympathisants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé organisation «terroriste» par Ankara, Bruxelles et Washington, ou des putschistes présumés. Les turbulences entre Berlin et Ankara se sont exacerbées depuis le putsch manqué de juillet en Turquie, après l’incarcération, lundi dernier, pour «propagande terroriste» du correspondant germano-turc du quotidien Die Welt en Turquie, Deniz Yücel. Le président Erdogan a présenté, vendredi, ce dernier comme un «représentant du PKK» et un «agent allemand». Une accusation qualifiée d’«aberrante» par Berlin.

Des dirigeants européens se sont impliqués dans le débat, à l’exemple du chancelier autrichien, Christian Kern, qui a appelé à «une réponse collective de l’Union européenne (UE) pour empêcher de tels événements de campagne», dans une interview au journal allemand Welt am Sonntag. Cela permettrait, selon lui, à «des pays comme l’Allemagne, où ces manifestations sont interdites», d’échapper «à la pression de la Turquie». De son côté, le gouvernement néerlandais a jugé vendredi «indésirable» la tenue, prévue le 11 mars, d’un meeting pro-Erdogan à Rotterdam, et le député néerlandais d’extrême droite, Geert Wilders, s’est lui dit opposé à la participation du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, à ce rassemblement, estimant qu’«ils ne devraient pas s’ingérer dans nos affaires intérieures».

Relations convulsives

Le président turc a plusieurs fois menacé de mettre fin à l’accord sur les migrants, conclu le 18 mars 2016 entre la Turquie et l’UE, si les citoyens turcs ne sont pas exemptés de visa Schengen et si le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union, actuellement au point mort, n’avance pas. Et le 2 juin 2016, l’Allemagne avait soumis au Bundestag (le parlement) une résolution reconnaissant le génocide des Arméniens en 1915. D’où l’ire de Ankara qui nie avoir commis de génocide, préférant parler de guerre civile, même si le texte évoque «le gouvernement Jeunes-Turcs» et «l’Empire ottoman», sans mentionner la Turquie.

Mais les députés allemands votent en faveur du texte. Six jours plus tard, la Turquie annonce un plan d’action contre l’Allemagne, renforçant les inquiétudes sur l’application de l’accord sur les réfugiés. Et Erdogan a accusé les députés allemands d’origine turque de conspirer avec les terroristes kurdes. La Turquie a depuis empêché la visite de députés allemands sur la base d’Incirlik, où 240 soldats de la Bundeswehr sont déployés et participent aux opérations contre l’organisation Etat islamique (EI).

Mais en septembre, Ankara a donné un signal d’apaisement en levant cette interdiction. Les relations entre les deux pays deviennent plus convulsives après le coup d’Etat raté de juillet. Les dirigeants turcs ont appelé Berlin à extrader les putschistes présumés qui ont fui en Allemagne. De leur côté, les dirigeants allemands ont à plusieurs reprises appelé les autorités turques à respecter l’Etat de droit.