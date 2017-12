Réagissez

Russie-USA

Le président russe, Vladimir Poutine, a appelé son homologue américain, Donald Trump, à une «coopération pragmatique» à l’occasion de ses vœux de Nouvel An, a indiqué hier le Kremlin. «Un dialogue russo-américain constructif est particulièrement nécessaire pour renforcer la stabilité stratégique dans le monde», affirme un communiqué du président russe, adressé aux dirigeants du monde pour la nouvelle année. Selon le communiqué de la Présidence, Vladimir Poutine a estimé que «le respect mutuel» devait constituer «une base au développement des relations» entre les deux pays. «Cela devrait nous permettre d’avancer vers une coopération pragmatique, orientée sur le long terme», a ajouté le président russe.



Sahel



Une réunion du G5 Sahel se tiendra, le 15 janvier, à Paris au niveau des ministres en charge de la Défense, a annoncé vendredi la ministre française des Armées, Florence Parly. «Au Sahel, nous mobilisons la communauté internationale pour que la force G5 Sahel monte en puissance, c’est pourquoi je réunis le 15 janvier à Paris mes homologues du G5 ainsi que des pays donateurs», a-t-elle indiqué dans un tweet. Cette force, composée de soldats de cinq pays de la région (Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mauritanie), a effectué une première opération «exploratoire» en novembre, mais doit monter en puissance pour atteindre au moins 5000 hommes d’ici le printemps 2018. La réunion du 15 janvier vise à «avancer sur le côté opérationnel et militaire de la montée en puissance», a-t-on précisé au ministère des Armées à Paris.



Liberia



Le nouveau président du Liberia est officiellement George Weah, qui a été proclamé vendredi soir vainqueur de l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale (NEC), qui l’a crédité de 61,5% des suffrages contre 38,5% à son concurrent, le vice-président sortant Joseph Boakai. Ces pourcentages sont identiques à ceux annoncés jeudi soir par la NEC après le décompte de plus de 98% des bulletins. Plus tôt dans la journée, M. Boakai avait félicité George Weah pour sa victoire et indiqué qu’il reconnaissait les résultats rendus publics par la NEC, après avoir contesté en vain pendant des semaines ceux du premier tour du 10 octobre.



Egypte

Un tribunal du Caire a condamné, hier, à trois ans de prison l’ancien président Mohamed Morsi et 19 autres personnes, dont d’anciens députés et deux journalistes, pour «outrage à la magistrature». Selon Abdelmoneim Abdel Maqsoud, avocat de l’ex-Président destitué et arrêté par l’armée en juillet 2013, M. Morsi a aussi été condamné à payer deux millions de livres égyptiennes (environ 92 000 euros) en dommages et intérêts, un million à un juge qu’il avait qualifié de «falsification» et un million à l’association des juges. Parmi les 19 autres condamnés figurent les anciens députés Moustafa Al Najjar, Mohammed Al Omda, Hamdi Al Fakhrani et Mohammed Monib, ainsi que deux journalistes, dont Abdel Halim Qandil, rédacteur en chef de Sawt El Oumma. La plupart des condamnés sont des cadres des Frères musulmans, qui avaient déjà écopé de peines de prison dans d’autres affaires.