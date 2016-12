Réagissez

- Philippines : 39 blessés dans deux attentats à la bombe

Au moins 39 personnes ont été blessées dans deux attentats à la bombe mercredi soir aux Philippines, dont on ignore s’ils sont liés. Deux bombes ont d’abord blessé 33 personnes qui assistaient à un match de boxe dans la ville de Hilongos, sur l’île de Leyte, dans le centre de l’archipel. Un troisième engin qui n’avait pas explosé a été retrouvé dans cette ville à 620 km au sud de Manille. Une heure plus tard, une bombe a explosé sur une autoroute de l’île de Mindanao, blessant six personnes, a déclaré le lieutenant colonel Edgar Delos Reyes, de l’armée philippine.

- Palestine : Une solution à deux Etats en urgence

La communauté internationale est plus que jamais convaincue de l’urgence de mettre en œuvre la solution à deux Etats, «seule voie possible» pour le règlement du conflit israélo-palestinien, et du «grave danger» que représente la poursuite de la colonisation israélienne pour le processus de paix dans la région.

Après le vote au Conseil de sécurité de l’ONU en faveur d’une résolution qui condamne la politique de colonisation de l’occupant israélien, plusieurs pays, Etats-Unis en tête, continuent d’afficher leur plein soutien à cette solution. Mercredi, le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, qui doit quitter ses fonctions le 20 janvier, a prononcé un discours exposant la vision de l’Administration Obama sur le Proche-Orient après l’adoption de la résolution.

- RD Congo : Au moins 50 morts dans une crue éclair dans le sud-ouest

Un déluge de pluie, suivi d’une crue éclair en pleine nuit : au moins 50 personnes ont trouvé la mort dans des inondations à Boma, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, durant la nuit de lundi à mardi. Des pluies torrentielles ont fait déborder la rivière Kalamu, un affluent du fleuve Congo qui baigne cette ville portuaire de 150 000 à 200 000 habitants située à 470 km au sud-ouest de la capitale Kinshasa, et «causé au moins 50 morts», a déclaré le gouverneur de la province du Kongo central.

- Arabie Saoudite : Oman rejoint la coalition militaire «antiterroriste»

Oman a rejoint la coalition militaire conduite par l’Arabie Saoudite «pour combattre le terrorisme», a annoncé hier l’agence officielle saoudienne SPA. Le sultanat d’Oman devient ainsi le 41e pays à rejoindre cette coalition dont la création avait été annoncée il y a tout juste un an par Mohammed ben Salmane, vice-prince héritier et ministre de la Défense d’Arabie saoudite, a ajouté SPA.

- Nigeria : La police affirme avoir déjoué un attentat séparatiste

La police nigériane a annoncé avoir déjoué un attentat à la bombe contre un des principaux ponts de la capitale économique Lagos, préparé par un groupe séparatiste biafrais dont le leader a été arrêté. L’objectif de l’attentat était le pont-autoroute Mainland Bridge, reliant sur 13 kilomètres le quartier d’affaires d’Island au reste de la mégapole nigériane, a indiqué mercredi soir le porte-parole de la police Don Awunah dans un communiqué. «Après une longue et difficile surveillance, le principal suspect Abiodun Amos, alias Senti, leader du groupe visant à faire exploser le Mainland Bridge à Lagos, a été arrêté le 2 novembre 2016», affirme le porte-parole.