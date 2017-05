Réagissez

- Tunisie

Un «dirigeant» de l’organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI) en Tunisie a été tué par les forces de sécurité près de Kasserine, ont affirmé hier les autorités. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, cet «élément terroriste classé comme dangereux» a été abattu dans une embuscade tendue dimanche soir par une unité spéciale de la Garde nationale (gendarmerie) à Hassi Ferid, à une vingtaine de kilomètres de Kasserine, près de la frontière algérienne.

L’identité de cet homme, qui faisait l’objet de «11 mandats d’arrêt pour implication dans des opérations terroristes», n’a pas été divulguée. Sur la radio privée Shems FM, le porte-parole du pôle judiciaire antiterroriste, Sofiène Sliti, a toutefois affirmé qu’il s’agissait de Houssem Tlithi, un Tunisien «né en 1997». Un autre terroriste présumé a été blessé dimanche soir et les forces de sécurité ont procédé à une interpellation.

- Corée du Nord

Pyongyang a procédé, hier, à un nouveau tir de missile qui s’est abattu en mer dans la zone économique exclusive du Japon, suscitant des condamnations des capitales étrangères dans un contexte de tensions sur la péninsule. Il s’agit du troisième tir nord-coréen en trois semaines et du 12e depuis le début de l’année, alors que de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisent à Pyongyang de poursuivre ses programmes balistique et nucléaire, et que Washington menace le pays d’une intervention militaire. Le président américain Donald Trump a estimé hier sur Twitter que la Corée du Nord fait preuve d’un «grand manque de respect» vis-à-vis de la Chine, alors que Pékin «fait beaucoup d’efforts !»

- Qatar

Le Qatar a expulsé vers son pays un Saoudien recherché par les autorités saoudiennes, qui était en route vers la Norvège où il espérait demander l’asile, ont indiqué hier une ONG et une source au ministère qatari des Affaires étrangères. Dimanche, Mohammed Al Otaibi, 49 ans, qui s’était rendu au Qatar voisin en mars, «a été expulsé ainsi que son épouse vers l’Arabie Saoudite alors qu’ils étaient en route vers la Norvège», a indiqué le Gulf Center for Human Rights (GCHR) qui a des bureaux à Copenhague et à Beyrouth. Le GCHR, qui suit de près la situation des droits de l’homme dans le Golfe, a déclaré dans un communiqué qu’Oslo avait accepté d’accorder au couple des documents de voyage et le droit de demander l’asile dès son arrivée.

- Irak

Les forces irakiennes continuent de progresser dans l’ouest de Mossoul, dernier grand fief de Daech en Irak, appelant les civils à fuir les quartiers aux mains de l’organisation terroriste. «Nos troupes continuent de progresser (...) et sont entrées dans les quartiers d’ Al Saha Al Oula, d’Al Zinjili et d’Al Shifaa, ainsi que dans l’hôpital républicain», a annoncé le porte-parole du commandement conjoint des opérations (JOC), Yahya Rassoul.

L’EI utilise «des véhicules piégés, des snipers et des kamikazes» contre les forces irakiennes, a-t-il affirmé à la presse. Les quartiers mentionnés par M. Rassoul sont situés au nord de la vieille ville de Mossoul — en grande partie contrôlée par l’EI — et font l’objet d’une offensive annoncée samedi.