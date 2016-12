Réagissez

- Syrie : L'ambassade russe visée par des tirs d'obus

L'ambassade russe à Damas a été visée par des tirs d'obus à deux reprises hier, sans faire de victime ni de dégâts, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères, qui a dénoncé une «provocation». «A 13h et 13h19 heure de Moscou (10h et 10h19 GMT), l'ambassade russe en Syrie a été bombardée par les terroristes.

Un obus, qui n'a heureusement pas explosé, est tombé dans la cour à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade», a indiqué le ministère dans un communiqué. «Le second obus est tombé dans le voisinage proche du territoire» de l'ambassade, a précisé le ministère, ajoutant que des démineurs avaient neutralisés les engins.

«Nous considérons cette nouvelle provocation des extrémistes souhaitant faire dérailler le processus de règlement pacifique en Syrie comme une confirmation de leur intention de continuer à semer la terreur et la violence» dans le pays, a indiqué la diplomatie russe. L'ambassade russe à Damas, installée dans le quartier de Mazraa, a été la cible de tirs à de multiples reprises ces dernières années. En mai 2015, un homme avait été tué par des tirs de mortier près du complexe.

- Energie : Le Koweït va importer du gaz d'Irak

Le Koweït devrait importer jusqu'à cinq millions de mètres cubes de gaz par jour de l'Irak voisin prochainement, ont annoncé les ministres du Pétrole des deux pays arabes après des entretiens hier. Cité par l'agence officielle koweïtienne Kuna, le ministre irakien du Pétrole, Jabbar Al Luaibi, a déclaré que le projet «verrait le jour très bientôt». Son homologue koweïtien, Essam Al Marzouk, a assuré que les quantités avaient été convenues et que la date de lancement du projet serait fixée après que les comités techniques auront fixé les prix et les méthodes d'expédition.

Selon M. Marzouk, les importations débuteront avec 50 millions de pieds cubes par jour (1,4 million de mètres cubes) avant de passer progressivement à 200 millions de pieds cubes par jour (5,6 millions de mètres cubes). Membre de l'Opep, le Koweït possède une riche réserve de pétrole brut, mais ses ressources gazières sont pauvres, ce qui l'a contraint à importer du gaz pendant des années pour répondre à la demande.

Les deux ministres ont également discuté de la production des champs pétroliers à la frontière entre les deux pays et accepté de former un comité. Le Koweït et l'Irak avaient convenu en août 2010 d'un accord de principe sur l'exploitation des gisements pétroliers à la frontière, à l'origine de conflits dans le passé. Mais cet accord n'a pas été finalisé. Par le passé, les deux parties s'accusaient de se voler du brut. C'est l'une des raisons qui avaient été utilisées par le régime de l'ancien président irakien Saddam Hussein pour envahir le Koweït en 1990.

- RDC : 15 personnes emprisonnées après les manifestations anti-Kabila

Quinze personnes ont été condamnées à trois ans de prison pour «rébellion» hier à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, après des heurts lors des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, a constaté un journaliste de l'AFP. Trente-quatre autres, jugées en même temps, ont été acquittées. «Ces condamnations sont politiques parce qu'elles visent à satisfaire la hiérarchie.

Nous allons en appel, puisque sur le plan du droit, il n'y a eu aucune preuve matérielle de culpabilité», a déclaré à l'AFP Désiré Kasakula, l'un des avocats de la défense. Les 49 prévenus avaient été arrêtés le 22 décembre, au lendemain de deux jours de violences, lors du bouclage du quartier Matshipisha, situé au sud de Lubumbashi, deuxième ville du pays et fief de l'opposant en exil Moïse Katumbi. Des témoins avaient alors expliqué à l'AFP que «tous les jeunes garçons», adolescents et jeunes gens, étaient systématiquement appréhendés. Selon les chiffres donnés par la police, «200 à 250» personnes avaient été arrêtées, et 49 finalement traduites en justice.

Les 20 et 21 décembre, des heurts avaient opposé les forces de l'ordre à des jeunes entendant dénoncer le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila à l'issue de son mandat le 20 décembre. Après le renvoi sine die de la présidentielle prévue cette année, le chef de l'Etat congolais entend se maintenir au pouvoir jusqu'à l'élection d'un successeur.