- Somalie : Au moins 7 morts dans un attentat près d’un marché

Au moins sept personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées, hier, dans un attentat à la voiture piégée près d’un marché de Mogadiscio, a-t-on appris auprès d’un porte-parole de la capitale somalienne. «L’explosion, causée par une voiture chargée d’explosifs, a frappé une zone densément peuplée. Sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées», a affirmé Abdifatah Omar Halane, porte-parole de la municipalité de Mogadiscio.

L’explosion a eu lieu le long d’une route très fréquentée près du marché de Hamarweyne, un quartier où des attentats revendiqués par les insurgés islamistes shebab ont déjà eu lieu par le passé. Un témoin de l’attentat, Ismail Ali, a indiqué que la voiture piégée était en mouvement lorsqu’elle a explosé, au milieu de la route.

- Kenya : Le pouvoir veut changer la loi électorale, l’opposition crie au scandale

L’opposition au Kenya s’est insurgée, hier, contre la volonté du parti au pouvoir de modifier en urgence la loi électorale en vue de la présidentielle du 26 octobre, organisée après l’annulation du précédent scrutin, et a appelé à des manifestations pacifiques. La Cour suprême a invalidé, le 1er septembre, la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta avec 54,27% des voix contre 44,74% à l’opposant Raila Odinga, citant de nombreuses irrégularités dans la transmission des résultats et estimant que l’élection n’était «ni transparente, ni vérifiable».

M. Odinga a dénoncé, devant la presse, la procédure initiée par le parti au pouvoir, Jubilee, pour amender la loi électorale, la qualifiant d’attaque en règle contre la démocratie et la Constitution de l’économie la plus dynamique d’Afrique de l’Est.

- Liban : Un cheikh radical condamné à mort pour «terrorisme»

Un cheikh islamiste, qui fut pendant des mois l’homme le plus recherché du Liban, a été condamné à mort hier par un tribunal militaire pour «terrorisme», a indiqué une source judiciaire. Détenu depuis 2015, cheikh Ahmad Al Assir est accusé avec 38 autres islamistes d’avoir participé à des combats meurtriers contre l’armée libanaise en 2013 à Saïda, grande ville du sud du Liban.

Deux autres détenus et cinq islamistes en fuite, dont le frère du cheikh, ont également été condamnés à la peine capitale. Celle-ci est prévue dans la loi libanaise, mais dans la pratique, il y a un moratoire non officiel, car aucune exécution n’a été menée depuis 2004, malgré des jugements en ce sens.

- Nigeria : Un gouverneur de l’opposition se lance dans la course à la présidentielle 2019

Un leader de l’opposition nigériane a annoncé, hier, son intention d’être candidat à l’élection présidentielle de 2019, devenant le premier à se lancer ouvertement dans la course à la magistrature suprême. Peter Ayodele Fayose, gouverneur de l’Etat d’Ekiti, dans le sud-ouest du Nigeria, a formellement lancé sa candidature pour être le candidat du Parti démocrate populaire (PDP), dans un hôtel d’Abuja.

Ce politicien de 56 ans est l’un des critiques les plus acerbes du président Muhammadu Buhari et de son parti, le All Progressives Congress (APC). «Je veux vous informer formellement que je vais chercher à concourir à l’élection présidentielle (...). Je suis convaincu que, avec votre soutien en tant que cadres du parti et militants, je vais vaincre le président sortant (...) lors d’une élection libre et équitable», le 16 février 2019, a-t-il déclaré dans un discours.