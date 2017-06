Réagissez

- Chypre

Les pourparlers sur Chypre ont démarré hier dans la station alpine suisse de Crans-Montana de façon «constructive» et dans une «atmosphère positive», ont estimé les représentants de l’ONU. «Nous avons eu un bon début, constructif», a déclaré aux médias l’émissaire spécial de l’ONU sur Chypre, le Norvégien Espen Barth Eide.

Il a précisé que les parties avaient discuté dans la matinée de la question de la sécurité du futur Etat, sujet qui exacerbe le plus les tensions entre les délégations chypriotes rivales. De son côté, le secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, a souligné que, bien que le sujet de la sécurité soit «probablement le plus difficile», il y avait eu une «atmosphère positive» et une «attitude remarquablement positive».

- Russie - Etats-Unis

La Russie est favorable à une reprise du dialogue sur l’équilibre stratégique avec les Etats-Unis, dont le besoin se fait sentir de plus en plus, a indiqué Vladimir Leontiev, chef adjoint du département de la non-prolifération et du contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères.

«Nous saluerions le lancement d’un tel dialogue qui est de toute évidence devenu nécessaire, mais je ne suis pas en mesure de prédire si cela sera réalisé en pratique», a déclaré Vladimir Leontiev, cité par l’agence Sputnik, en réaction aux récentes déclarations de l’assistant spécial du président américain, Christopher Ford, concernant un possible dialogue avec Moscou sur l’équilibre stratégique. M. Ford avait reconnu, auparavant, que les Etats-Unis attachaient une sérieuse importance à la reprise du dialogue russo-américain sur la stabilité stratégique.

- UE - OTAN

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) compte augmenter ses dépenses de défense en Europe et au Canada en 2017, pour la troisième année consécutive, a annoncé hier à Bruxelles le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l’Organisation, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à la veille d’une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN, a précisé que les budgets militaires des pays membres augmenteront de 4,3% en 2017, soit environ 12 milliards de dollars, contre 3,8% en 2016.

«Nos dépenses de défense progressent pour la troisième année consécutive. Les alliés de l’Europe et du Canada ont dépensé, ces trois dernières années, 46 milliards de dollars supplémentaires pour leur défense», a-t-il déclaré.

- Pays-Bas - Bosnie

Les Bosniaques ou musulmans de Bosnie ont exprimé leur déception hier après la condamnation seulement «partielle» aux Pays-Bas de l’Etat néerlandais pour sa responsabilité dans la mort de 350 musulmans à Srebrenica en 1995. Les proches des victimes, notamment l’Association des mères de Srebrenica, demandaient à la justice des Pays-Bas de dire que le contingent néerlandais de l’ONU, chargé de protéger l’enclave de Srebrenica, avait failli à sa tâche et était donc responsable du massacre de quelque 8000 hommes et adolescents bosniaques par les forces des Serbes de Bosnie du général Ratko Mladic en juillet 1995.

Or, la Cour d’appel de La Haye a estimé mardi que l’Etat néerlandais avait bien «agi illégalement», mais qu’il devait verser «une compensation partielle» aux familles de 350 victimes, a savoir seulement 30% des dommages et intérêts réclamés.