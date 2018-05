Réagissez

- Pakistan

Un ancien chef du renseignement militaire pakistanais a été interdit de quitter son pays après la publication d'un livre qu'il a écrit avec un homologue indien, a annoncé hier l'armée pakistanaise. Chroniques d'un espion : RAW, ISI et l'illusion de la paix se présente comme une série de discussions entre le général à la retraite Asad Durrani, le patron de l'Inter services intelligence (ISI) pakistanaise entre 1990 et 1992, A. S.

Dulat, un ex-chef de l'Aile de recherche et d'analyse (Research and analysis wing - RAW), l'agence de renseignement indienne, et un journaliste indien. Les deux hommes y abordent différents sujets polémiques, dont l'Afghanistan, le Cachemire et les relations très houleuses entre l'Inde et le Pakistan depuis leur partition en 1947.

- Inde

L'Inde continuera à commercer avec l'Iran et le Venezuela malgré les menaces que font peser sur ses entreprises les sanctions américaines contre ces deux pays, a déclaré hier la ministre des Affaires étrangères, Sushma Swaraj. Interrogée pendant une conférence de presse sur ce sujet, Mme Swaraj a répondu que la politique extérieure de l'Inde n'était pas déterminée «sous la pression d'autres pays».

«Nous croyons dans les sanctions de l'ONU mais pas dans les sanctions spécifiques d'un pays», a-t-elle encore dit, peu avant une rencontre à New Delhi avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. L'Iran et le Venezuela sont des fournisseurs de pétrole de premier plan de l'Inde.

- Colombie

Onze dissidents de la guérilla des Farc ont été tués dans une opération militaire dans le sud de la Colombie qui a également fait deux blessés, a annoncé hier le ministre de la Défense, Luis Carlos Villegas. Cette opération, qui a eu lieu dimanche soir, a fait «11 morts et deux blessés, dont un mineur recruté de force récemment», a déclaré le ministre à des médias locaux.

Ces 13 combattants appartenaient au 7e front des Farc, commandé par Edgar Salgado, alias Rodrigo Cadete, chef guérillero qui a rejeté l'accord de paix signé fin 2016 à la suite duquel la plus ancienne rébellion des Amériques a déposé les armes et s’est reconvertie en parti politique.

- Chine

Des policiers d'une petite ville de l'est de la Chine sont sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux, après la répression jugée musclée d'une manifestation d'enseignants, une profession très respectée dans le pays. Le bureau de la Sécurité publique de Lu'an, dans la province de l'Anhui (est), a déclaré avoir lancé une enquête après des accusations de violences physiques envers les manifestants.

Près de 200 professeurs ont défilé dimanche devant le siège du gouvernement local avec des banderoles demandant le paiement d'arriérés de salaire, selon The Activists' Network, un blog spécialisé dans la défense des droits de l'homme, basé à Hong Kong.