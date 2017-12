Réagissez

- Mauritanie-Maroc

Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a nommé mercredi dernier un nouvel ambassadeur au Maroc, où sa représentation était dirigée depuis cinq ans par un chargé d’affaires en raison de différends politico-diplomatiques entre les deux pays. «M. Mohamed Lemine Ould Abeye a été nommé ambassadeur à Rabat», a affirmé une source à l’AFP, indiquant que «la proposition a été envoyée au royaume chérifien mercredi».

La Mauritanie n’avait pas désigné d’ambassadeur dans la capitale marocaine depuis 2012, bien que les deux pays se soient gardés d’évoquer publiquement une crise diplomatique. Nouakchott accusait Rabat d’abriter des opposants à son régime. De même, Rabat reprochait à la Mauritanie de reconnaître la RASD.

- Ukraine

Les autorités ukrainiennes et les séparatistes prorusses qui contrôlent une partie de l’est du pays ont échangé, hier, plusieurs centaines de prisonniers dans l’une des plus importantes opérations de ce type en près de quatre ans de conflit. Fruit d’intenses négociations impliquant Vladimir Poutine, cet échange, juste avant le Nouvel An et le Noël orthodoxe, le 7 janvier, devait concerner à la base 74 prisonniers détenus dans les deux «Républiques» autoproclamées par les rebelles et 306 détenus par les autorités de Kiev.

Cela représente au total 380 personnes, du jamais vu depuis l’éclatement de ce conflit en avril 2014 et l’une des rares opérations de ce type depuis la signature des accords de paix de Minsk en février 2015, dont la libération des prisonniers constituait l’un des points-clés.

- Qatar

Le Qatar a annoncé que des troupes turques supplémentaires étaient arrivées dans une base militaire de Doha, a rapporté hier l’Agence de presse du Qatar, citant le ministère de la Défense du Qatar. «Parmi ces soldats se trouvent des membres du commandement des forces interarmées turques», a indiqué le ministère de la Défense du Qatar dans un communiqué.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de l’accord de défense conjoint, signé entre le Qatar et la Turquie en 2014, dont les termes ont commencé à être appliqués cette année. Selon le communiqué du ministère, ces nouvelles troupes turques entameront des exercices militaires avec les forces armées du Qatar pour augmenter leurs capacités militaires conjointes.

- Chine-Afghanistan

De hauts responsables militaires chinois et afghans ont convenu hier de renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste et la sécurité, a rapporté l’agence Chine Nouvelle. Lors de sa rencontre avec le ministre afghan de la Défense, Tariq Shah Bahrami, Xu Qiliang, vice-président de la Commission militaire centrale, a salué «l’amitié traditionnelle et les échanges efficaces entre les deux pays», selon Chine Nouvelle.

M. Xu a indiqué que la Chine «attachait une grande importance aux relations bilatérales et soutiendrait l’Afghanistan dans la défense de son indépendance souveraine et de son intégrité territoriale». Il a affirmé que la Chine «soutenait également les pourparlers sur la paix et la reconstruction en Afghanistan».