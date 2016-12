Réagissez

Pologne : Jaroslaw Kaczynski dénonce une «tentative de putsch» au Parlement

Le chef des conservateurs populistes au pouvoir en Pologne, Jaroslaw Kaczynski, a dénoncé hier une tentative de putsch au Parlement polonais. Depuis le 16 décembre, des députés de l'opposition occupent l'hémicycle pour protester contre l'adoption «illégale», selon eux, de la loi de finances 2017 par la majorité de Droit et Justice (PiS) et d'autres décisions qu'ils jugent «antidémocratiques». Le mouvement de protestation a été déclenché également pour dénoncer une tentative du pouvoir de restreindre drastiquement les libertés de la presse parlementaire, «un prétexte», selon M. Kaczynski. «Il faut dire les choses comme elles sont : c'était une tentative de putsch», a déclaré M. Kaczynski à l'hebdomadaire de droite Sieci. «C'était une tentative sérieuse de paralyser le pouvoir par la force, d'une manière non démocratique. Elle était fondée sur l'idée que nous n'arriverons pas à adopter le budget», a estimé M. Kaczynski qui, en même temps, a critiqué les médias commerciaux pour avoir «participé directement à la tentative de putsch et à l'attaque contre le Parlement».



Turquie : Premier procès de putschistes présumés

Le premier procès à Istanbul de participants présumés au coup d'Etat manqué du 15 juillet s'est ouvert hier. Une trentaine de policiers comparaissaient pour avoir refusé de défendre le président Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit du procès le plus important depuis le putsch manqué, même si d'autres ont déjà commencé dans plusieurs villes du pays. Ces procédures sont d'une ampleur sans précédent en Turquie, où 41 000 personnes ont été arrêtées dans des purges engagées après le 15 juillet et l'instauration de l'état d'urgence. Les 29 policiers jugés dans la plus grande salle d'audience de Turquie, en face de la prison de Silivri, sont accusés d'avoir refusé d'obéir à des ordres leur intimant de défendre le président Erdogan, la nuit du putsch manqué.

Le procès a démarré par la lecture par le juge Fikret Demir de l'identité des accusés et des faits qui leurs sont reprochés, selon l'agence de presse progouvernementale Anadolu. Les arguments de la défense devaient ensuite être entendus au cours de ces premières auditions qui dureront quatre jours, sous haute surveillance. Outre de très nombreux militaires déployés autour du tribunal hier, des snipers étaient installés sur les minarets de la mosquée voisine.



Satellites : La Chine fournira des services de navigation mondiale d'ici 2020

La Chine projette la formation d'un réseau Beidou composé de 35 satellites destinés à des services de navigation mondiale d'ici 2020, selon un livre blanc publié hier par le bureau de l'information du Conseil des affaires d'Etat (gouvernement chinois).

Le pays projette de commencer à fournir des services de base aux pays le long de la ceinture économique de la Route de la soie et de la Route maritime de la soie du XXIe siècle en 2018, indique le document intitulé «Les activités spatiales de la Chine en 2016». La Chine renforcera sans cesse les capacités de service de Beidou-2 pendant les cinq prochaines années, selon le livre blanc. Ce projet vise à fournir des services plus précis et plus fiables aux clients en faisant progresser les systèmes au sol et par satellite, précise le document.