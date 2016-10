Réagissez

- Somalie : Des djihadistes affiliés à l’EI se retirent d’une localité du Puntland

Un groupuscule djihadiste somalien se revendiquant du groupe Etat islamique s’est retiré hier de la localité de Qandala au Puntland (nord-est), 24 heures après en avoir pris le contrôle, a-t-on appris auprès d’habitants et de sources sécuritaires. «Les combattants ont quitté la localité tôt ce matin (jeudi) mais ils ne sont pas partis très loin», a rapporté Abdiweli Adan, un chef coutumier de la région. Il a ajouté que le drapeau noir des djihadistes était toujours visible sur le toit d’un bâtiment administratif de ce petit port situé sur le golfe d’Aden, en face des côtes yéménites. «Des pêcheurs les ont aperçus dans les montagnes avoisinantes», a expliqué M. Adan, ajoutant que les combattants avaient quitté les lieux comme ils étaient arrivés : sans combattre.

- Turquie : Les opérations militaires turques en Syrie vont s’étendre à Raqqa

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé, hier, que les opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de la Syrie allaient s’étendre à la ville de Raqqa, fief du groupe Etat islamique (EI). «Maintenant, nous avançons vers Al Bab», a dit M. Erdogan, en référence à une ville du nord de la Syrie contrôlée par l’EI. «Après cela, nous allons avancer vers Minbej», contrôlée par les milices kurdes, «et vers Raqqa», a ajouté M. Erdogan lors d’un discours retransmis à la télévision.

- Allemagne : Un Syrien poursuivi pour liens avec Daech

Un jeune Syrien, arrivé à la faveur de la crise des réfugiés de 2015, a été mis en accusation mi-octobre par le parquet fédéral allemand pour «appartenance présumée à l’organisation terroriste autoproclamée Etat islamique» (EI/Daech) en Syrie, a annoncé hier le parquet. «Recruté par le groupe extrémiste à la mi-2013 en Syrie, Shaas Al M., 19 ans, est arrivé en Allemagne en été 2015, et a poursuivi son travail pour l’EI», indique le parquet dans son acte d’accusation. «Lors de séjours à Berlin, il a repéré de potentielles cibles d’attaque et a envoyé au moins une personne se battre en Syrie. En outre, il faisait office de contact pour des auteurs potentiels d’attentats en Allemagne et avait signalé sa disposition de principe à commettre une attaque en Allemagne», écrit encore le parquet.

- Inde : Expulsion d’un employé de l’ambassade du Pakistan pour «espionnage»

L’Inde a annoncé hier l’expulsion prochaine d’un employé de l’ambassade du Pakistan à New Delhi pour «espionnage», en période de vives tensions entre les deux frères ennemis voisins autour de la région contestée du Cachemire. Mehmood Akhtar, employé du service des visas de l’ambassade pakistanaise, a été interpellé mercredi au zoo de New Delhi avec deux complices présumés, a indiqué la police indienne. Il est soupçonné d’acheter des documents à des Indiens contre des sommes d’argent pour le compte de l’ISI, l’agence de renseignements militaire pakistanaise. Au moment de son interpellation, il se trouvait en possession de documents sur le déploiement des troupes indiennes à la frontière, ont dit les autorités indiennes.

- Syrie : Trois enfants tués par des tirs de roquettes sur une école d’Alep

Au moins trois enfants ont été tués et 14 blessés hier en Syrie par des tirs de roquettes des rebelles sur une école dans un quartier sous contrôle gouvernemental, ont rapporté les médias officiels. Et dans la ville rebelle de Douma, près de Damas, au moins huit personnes ont été tuées, dont un enfant, par des bombardements du régime, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. «Trois écoliers ont été tués et 14 blessés dans des tirs de roquettes de groupes terroristes sur une école du quartier de Chahba», dans l’ouest d’Alep, a indiqué l’agence de presse officielle Sana.