- Afghanistan

Près de 100 personnes ont été tuées et 158 autres blessées dans l’explosion d’une ambulance piégée hier dans le centre de Kaboul, revendiquée par les talibans, indique un nouveau bilan du ministère de la Santé. «Le bilan s’établit désormais à 95 morts et 158 blessés», a déclaré le porte-parole du ministère, Waheed Majroh.

Dans un communiqué, la Présidence afghane a dénoncé «un crime contre l’humanité». Selon le ministère de l’Intérieur, «quatre suspects ont été arrêtés dans l’enquête» sur cet attentat, le plus meurtrier depuis l’explosion d’un camion piégé dans la zone diplomatique le 31 mai (150 morts, 400 blessés). «Le kamikaze a utilisé une ambulance pour passer les barrages», a expliqué Nasrat Rahimi, le porte-parole adjoint du ministère de l’Intérieur.

- Mali

Au moins 14 soldats maliens ont été tués hier lors d’une attaque contre leur camp militaire dans le nord du Mali, a annoncé l’armée malienne en évoquant une action de «terrorisme». «Les (Forces armées maliennes) FAMa ont été attaquées tôt ce matin vers 4h à Soumpi (Tombouctou). Les FAMa déplorent 14 morts, 18 blessés et des dégâts matériels», indique l’armée malienne sur sa page Facebook.

L’attaque contre le camp de Soumpi intervient deux jours après la mort de 26 civils, dont des mères et leurs bébés, tués par l’explosion d’une mine à Boni, dans le centre du Mali, selon un bilan des Nations unies. Le Conseil de sécurité de l’ONU avait indiqué «condamner de la manière la plus ferme une attaque terroriste barbare et lâche», à propos de l’incident de jeudi.

- Arabie Saoudite

Le milliardaire saoudien Al Walid Ben Talal a été libéré hier à la suite d’un «arrangement» financier avec les autorités, près de trois mois après son arrestation dans le cadre d’une purge anticorruption sans précédent dans le royaume.

Agé de 62 ans, le prince milliardaire était le plus haut placé des quelque 350 personnalités, dont des princes, des ministres, des ex-ministres et puissants hommes, détenues notamment à l’hôtel Ritz-Carlton de Riyad, dans le cadre d’une campagne lancée le 4 novembre par le prince héritier Mohammed Ben Salmane, fils du roi et homme fort du pays.

«Le procureur général a approuvé un arrangement avec le prince Al Walid Ben Talal», et ce dernier a ensuite pu rentrer chez lui en cours de matinée, a indiqué à l’AFP une source gouvernemental.

- Sahara occidental

L’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) a décerné, hier à Paris, le prix Engel-du Tertre des droits de l’homme 2017 à Naâma Asfari, militant sahraoui emprisonné depuis novembre 2010 au Maroc. Le prix a été remis à son épouse Claude Mangin, qui a lu de façon émouvante une lettre de Naâma, lors d’une cérémonie à laquelle ont participé plus d’une centaine de personnes. «On ne doit pas baisser les bras.

La lutte continue», a déclaré le militant sahraoui qui a subi la torture et les exactions de la part des autorités marocaines au moment de son arrestation. Le Maroc a été condamné, le 12 décembre 2016, par le Comité de l’ONU contre la torture dans le cadre de la plainte déposée par l’ACAT et le cabinet Ancile-avocats au nom du militant sahraoui Naâma Asfari.