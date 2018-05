Réagissez

- Brésil : La grève des routiers continue malgré l'intervention de l'armée

Le mouvement de grève des transporteurs routiers continuait de paralyser le Brésil, hier, malgré l'appel du gouvernement à l'armée pour dégager les routes et celui d'un des principaux syndicats à lever les barrages. Vendredi soir, peu après l'annonce du président Michel Temer du recours aux «forces de sécurité fédérales», les militaires ont commencé à escorter des camions-citernes pour qu'ils aient accès aux raffineries, notamment celle de Duque de Caxias, près de Rio de Janeiro.

Le ministère de la Défense a indiqué hier matin que 132 des 519 barrages recensés vendredi avaient déjà été levés. Mais au sixième jour de cette grève contre la hausse des prix du diesel, les effets n'étaient toujours pas visibles pour la population. Dans le pays, pratiquement toutes les stations-service étaient à sec et les produits frais se faisaient de plus en plus rares sur les étals.

Le Syndicat des distributeurs d'essence de Sao Paulo (Sindipetro) a indiqué que 99% des stations-service de la capitale économique du Brésil n'avaient plus de carburant et que la situation prendrait «5 à 7 jours» pour revenir à la normale une fois que la grève serait terminée.

- Libye : Une centaine de migrants s'échappent d'un camp tenu par des trafiquants

Plus d'une centaine de migrants se sont échappés cette semaine d'un camp tenu par des trafiquants dans la ville de Bani Walid, dans l'ouest de la Libye, ont affirmé des sources locales et des organisations internationales. L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a fait état d'une quinzaine de migrants tués et de 25 blessés dans leur fuite.

Située à 170 km au sud-est de la capitale Tripoli, la ville de Bani Walid est un lieu de transit pour les migrants clandestins en route vers les côtes, plus au nord, et compte une vingtaine de centres illégaux de détention ou de regroupement de migrants. Ces centres sont tenus par des milices qui enlèvent les migrants dans les villes et les torturent avant de téléphoner à leurs familles sommées de payer des rançons, selon des sources locales et des ONG.

- Chute de la livre turque : Erdogan appelle les Turcs à changer leurs devises étrangères

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté, hier, les Turcs à changer leurs devises étrangères en livres turques afin de soutenir la monnaie nationale, qui s'est fortement dépréciée ces dernières semaines. «Mes frères, que ceux d'entre vous qui ont des euros ou des dollars sous leur oreiller aillent investir leur argent dans la livre», a-t-il demandé lors d'un meeting à Erzurum (est) pour les élections présidentielle et législatives du 24 juin.

Cette déclaration intervient alors que la livre turque s'est fortement dépréciée, perdant plus de 16% de sa valeur en un mois, sur fond d'inquiétudes des marchés face à l'interventionnisme du président Erdogan. La livre turque, qui s'échangeait à 4,7 TRY contre un dollar en fin de semaine, s'est brièvement échangée à 4,92 contre le billet vert mercredi, mais a compensé une partie de ses pertes après un relèvement inattendu d'un des principaux taux d'intérêt de la Banque centrale.

Les économistes appelaient cette hausse de leurs vœux depuis des mois, mais M. Erdogan s'y opposait fermement, appelant au contraire à une baisse des taux d'intérêt pour enrayer l'inflation à deux chiffres. Ankara n'a eu de cesse d'imputer la chute de la livre à un «complot» fomenté par des puissances étrangères pour affaiblir la Turquie.