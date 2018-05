Réagissez

- Palestine

Au moins 25 manifestants palestiniens ont été blessés vendredi, lors d’affrontements avec des soldats de l’occupation israélienne le long de la frontière orientale de la bande de Ghaza avec Israël, a déclaré le ministère de la Santé de Ghaza.

L’armée israélienne a tué 116 Palestiniens et en a blessé environ 13 000 autres depuis le 30 mars, premier jour de la «Grande marche du retour», a dit le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al Qedra, aux journalistes, alors que Sami Habib, 24 ans, de Ghaza-ville, est mort des suites de ses blessures tôt vendredi.

- Turquie

Le CHP, principal parti de l’opposition, a promis hier qu’il mettrait fin à l’état d’urgence en vigueur depuis le putsch manqué de juillet 2016 en cas de victoire lors des élections présidentielle et législatives du 24 juin.

La tentative de coup d’Etat avait fait 250 morts. Les autorités turques ont engagé, dans le cadre de ce régime d’exception, des purges sans précédent, au cours desquelles plus de 140 000 personnes ont été limogées ou suspendues et plus de 50 000 arrêtées. Ankara est accusé d’utiliser ces purges pour faire taire toute voix critique.

- Corée

Le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré hier le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, a indiqué la présidence sud-coréenne, au lendemain de l’annonce par le président américain Donald Trump que son sommet avec M. Kim pourrait finalement avoir lieu.

Les deux dirigeants se sont entretenus durant deux heures dans le village de Panmunjon, où ils s’étaient déjà rencontrés le 27 avril et avaient publié une déclaration commune dans laquelle ils s’engageaient à améliorer leurs relations. «Ils ont eu un échange de vues et ont discuté des moyens de mettre en œuvre la déclaration de Panmunjon et d’assurer le succès du sommet américano-nord-coréen», selon un communiqué de la présidence sud-coréenne.