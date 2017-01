Réagissez

- Gambie : Le président Barrow rentre en Gambie une semaine après avoir prêté serment à Dakar

Le nouveau président gambien, Adama Barrow, était attendu hier dans son pays, cinq jours après le départ en exil de son prédécesseur, Yahya Jammeh, afin de mettre un terme à six semaines d’une crise à rebondissements. Son arrivée était prévue à 16h (locales et GMT) et l’envoyé spécial de l’ONU en Afrique de l’Ouest, Mohamed Ibn Chambas, qui devait faire avec lui le voyage de Dakar à Banjul, a appelé «la communauté internationale à continuer à apporter son soutien au nouveau régime gambien». «La réconciliation nationale doit être une priorité», a-t-il affirmé à l’intention du président Barrow dans une déclaration à la presse à Dakar avant son départ, en souhaitant «une transition pacifique, sécurisée et ordonnée».

- Libye : La crise libyenne au menu d’une réunion du Comité de haut niveau de l’UA

Une réunion du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye se tiendra aujourd’hui à Brazzaville (République du Congo) avec la participation des cinq pays membres et les chefs d’Etat et gouvernement des pays voisins de la Libye, dont l’Algérie. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, prendra part à cette réunion en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Il sera accompagné à cette occasion par le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. Outre les représentants des pays membres du Comité, le sommet réunira les chefs d’Etat et de gouvernement des pays limitrophes de la Libye et des représentants de l’UA et de l’ONU pour la Libye.

- USA : Trump durcit le ton face au Mexique

Déterminé à poursuivre son offensive contre l’immigration, le président américain, Donald Trump, a durci le ton face au Mexique hier en suggérant d’annuler la rencontre prévue avec son président, si ce dernier refusait de payer pour le mur à la frontière. Invoquant le «terrorisme» dans un monde devenu un «foutoir complet», le nouveau président républicain devrait par ailleurs signer prochainement une série de décrets suspendant l’entrée aux Etats-Unis de ressortissants de certains pays musulmans et l’admission de réfugiés.

Hier matin, il a opté pour une posture particulièrement offensive : «Si le Mexique n’est pas prêt à payer le mur, qui est vraiment nécessaire, ce serait mieux d’annuler la rencontre à venir», a-t-il lancé sur Twitter, évoquant le tête-à-tête prévu dans cinq jours à la Maison-Blanche.

Donald Trump a signé, mercredi, un décret donnant le coup d’envoi, largement symbolique à ce stade, à ce projet de construction d’un mur le long de l’immense frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, sa promesse de campagne la plus emblématique.

- Syrie : Projet de constitution entre les mains des Syriens

Le projet de Constitution syrienne proposé par la Russie «est un ensemble d’idées en vue d’amorcer le dialogue», a souligné, hier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, indiquant que «personne ne contraindra les Syriens à l’adopter, et c’est à eux seuls de décider de tout».

«Naturellement, il ne s’agit en aucun cas de contrainte ni de mécanisme d’actions, c’est un ensemble d’idées, plusieurs options d’idées, des options nécessaires afin d’amorcer le dialogue à ce sujet. Nous voudrions que les Syriens aient entre les mains un projet de Constitution au lieu d’armes, un projet qui servira de point de départ pour les discussions», a-t-elle souligné.

- Pakistan : Un présentateur vedette suspendu pour discours haineux

L’autorité chargée de la surveillance des médias au Pakistan (Pemra) a suspendu hier un célèbre présentateur de télévision, accusé d’incitation à la haine lors de ses émissions. Aamir Liaquat Hussain s’est vu interdire d’apparaître «de quelque manière que ce soit» sur la chaîne Bol News qui l’employait, après avoir tenu, selon la Pemra, des discours haineux à l’encontre des partisans de cinq militants libéraux récemment disparus. Son émission à succès a été suspendue «avec effet immédiat» et la chaîne a désormais interdiction de le montrer à l’écran, même dans des images d’archives, sous peine de perdre sa licence.