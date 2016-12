Réagissez

Sud du Chili : Un séisme de magnitude 7,6 n'a fait aucune victime

Un puissant séisme de magnitude 7,6 a frappé hier le sud du Chili et déclenché momentanément une alerte au tsunami, mais sans causer de victime, selon les premières informations, dans ce pays bien préparé aux tremblements de terre. La secousse — initialement évaluée à 7,7 par l'institut d'études géologiques américain USGS — a été ressentie à 11h22 (14h22 GMT), à 67 km au nord-ouest de la ville de Melinka sur l'île de Chiloé, à quelque 1000 km au sud de la capitale Santiago, a indiqué le Bureau national chilien des urgences (Onemi). Une alerte au tsunami a d'abord été déclarée pour la zone côtière des régions affectées, déclenchant l'évacuation d'environ 4000 habitants dans la région de Los Lagos, selon la police. Les services d'urgence craignaient l'arrivée de grosses vagues sur l'île de Chiloé, dont la population a alors commencé à être dirigée vers les parties les plus hautes de l'île. Mais près de deux heures après le séisme, les autorités ont levé cette alerte, a annoncé le directeur de l'Onemi, Ricardo Toro. Les services d'urgence ont toutefois recommandé à la population de s'éloigner par précaution d'une centaine de mètres des plages de la région. Selon l'Onemi, «il n'y a pas de perte de vie humaine», selon les premières informations disponibles.



Égypte : Un journaliste d'Al Jazeera détenu pour incitation à la sédition

Le parquet égyptien a requis la détention d'un journaliste égyptien de la télévision qatarie Al Jazeera accusé «d'incitation à la sédition contre l'Etat» et de «diffusion de fausses informations», a indiqué hier un responsable judiciaire. Cette chaîne est accusée par les autorités égyptiennes de soutenir le mouvement des Frères musulmans, considéré comme une organisation terroriste en Egypte. Mahmoud Hussein, un Egyptien de 51 ans, qui travaille au siège d'Al Jazeera à Doha, a été arrêté vendredi au Caire, trois jours après son arrivée en Egypte pour des congés en famille. Il avait été interrogé mardi à son arrivée à l'aéroport du Caire. Le responsable du parquet a indiqué que M. Hussein allait être «détenu 15 jours (...) dans le cadre de l'enquête pour incitation (à la sédition) contre l'Etat et diffusion de faux documentaires et informations». Le ministère de l'Intérieur a confirmé ces accusations dans un communiqué publié sur sa page facebook.