- Yémen

Neuf membres d’une même famille ont été tués hier dans un raid aérien de la coalition arabe contre une ville du sud-ouest du Yémen aux mains des résistants houthis. Onze voisins de cette famille ont été blessés dans ce raid qui a directement touché la maison de la famille Jamaey, à la sortie sud de la ville d’Ibb, selon des témoins. D’autres raids ont visé de nombreuses cibles autour de cette ville, ont ajouté les sources. La veille, au moins 20 civils ont été tués dans des raids aériens de cette coalition arabe sous commandement saoudien à Hodeida. Le conflit yéménite a fait plus de 6600 morts depuis mars 2015, selon l’ONU.

- France

Deux jeunes filles radicalisées, de 17 et 19 ans, vivant à Nice, ville frappée par un sanglant attentat mi-juillet, ont été arrêtées et écrouées, soupçonnées d’avoir voulu commettre une attaque terroriste, a appris hier l’AFP de source judiciaire française. L’enquête, ouverte le 9 septembre, a permis d’établir qu’elles étaient en contact avec Rachid Kassim, propagandiste du groupe Etat islamique, qui lance régulièrement des appels aux meurtres via la messagerie cryptée Telegram depuis la zone irako-syrienne.

- Maroc

Près de 10 000 personnes ont participé, hier matin à Rabat, à un grand meeting du Parti de la justice et du développement (PJD), démonstration de force qui marque véritablement le début de la campagne pour les législatives du 7 octobre au Maroc. Abdelilah Benkirane, le chef du PJD, dirige un gouvernement de coalition depuis cinq ans. Une trentaine de partis prendront part à ces élections, où 16 millions d’électeurs doivent désigner 395 députés. Le scrutin s’annonce comme un duel serré entre le PJD et son grand rival le Parti authenticité et modernité (PAM).

- Irak

Six personnes ont été tuées et 18 blessées hier à l’ouest de Baghdad, lorsqu’un kamikaze a fait détonner sa ceinture explosive, a indiqué un communiqué des services de sécurité. Cet attentat-suicide dans le quartier d’Iskan, non encore revendiqué, correspond au mode opératoire du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI), qui a notamment revendiqué, samedi, des attentats causant la mort de 12 personnes dans la ville de Tikrit, au nord de la capitale irakienne. Les forces armées irakiennes ont regagné beaucoup du terrain perdu face à l’EI en 2014 et cherchent désormais à reprendre Mossoul (nord),la deuxième ville du pays.