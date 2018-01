Réagissez

- Sénégal : Le «planificateur» et des auteurs de la tuerie parmi les personnes arrêtées

Un homme soupçonné d’avoir «planifié» le massacre de 14 jeunes venus chercher du bois en Casamance (sud du Sénégal) le 6 janvier et 15 personnes ayant participé à la tuerie font partie des 24 suspects actuellement détenus, ont indiqué hier des responsables de l’enquête.

«Celui qui avait planifié l’opération a été placé en garde à vue avec 15 (autres personnes) ayant pris une part active dans la tuerie», a déclaré le procureur de Ziguinchor, Alioune Abdoulaye Sylla, lors d’un point de presse. L’enquête a conclu à «une implication directe des personnes arrêtées» depuis une dizaine de jours, a précisé le colonel Issa Diack, chef de la section recherche de la gendarmerie.

- RD Congo : Un prêtre relâché après 48 heures d’enlèvement

Un prêtre catholique et une autre personne enlevés dans l’est de la République démocratique du Congo ont été relâchés 48 heures plus tard par des ravisseurs non autrement identifiés, a indiqué jeudi un responsable locale. «L’abbé Robert Masinda et l’une des personnes enlevées en même temps que lui ont été relâchés» mercredi soir, a déclaré Mgr Melchisédech Sikuli, évêque du diocèse de Butembo-Beni dans la province du Nord-Kivu (est). La troisième personne «s’était échappée» plus tôt, a-t-il expliqué.

- Mali : 13 civils maliens et burkinabè tués dans l’explosion d’une mine

Treize civils venant du Burkina Faso pour une foire hebdomadaire à Boni, dans le centre du Mali, ont été tués hier lorsque leur véhicule a sauté sur une mine en territoire malien, selon un bilan provisoire fourni par des élus locaux et une source sécuritaire.

- Indonésie : La rougeole fait une centaine de morts en Papouasie

La rougeole a fait une centaine de personnes, tandis que près de 800 enfants sont atteints de malnutrition ou affectés par la maladie dans une région isolée de Papouasie, en Indonésie, ont annoncé hier des responsables des services de santé et de l’armée. La crise de santé publique s’aggrave dans cette province à l’extrême est de l’archipel d’Asie du Sud-Est, en raison du manque d’accès aux soins médicaux et d’une cruelle absence d’infrastructures.

- Palestine : Rejet des pressions de Trump

Des responsables palestiniens ont rejeté hier les pressions du président Donald Trump pour les faire revenir aux négociations avec Israël sous les auspices des Etats-Unis. «Refuser de rencontrer votre oppresseur, ce n’est pas manquer de respect, c’est se respecter soi-même», a déclaré Hanane Achraoui, haute dirigeante de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), après que Trump a accusé les Palestiniens de «manquer de respect aux Etats-Unis».

Lors d’une rencontre avec Benjamin Netanyahu au Forum économique mondial de Davos en Suisse, Trump a déclaré jeudi que les Palestiniens avaient «manqué de respect (aux Etats-Unis) en refusant de recevoir» le vice-président américain Mike Pence, qui vient d’effectuer une tournée au Proche-Orient.