Ramtane Lamamra / La Libye doit pouvoir redevenir un «Etat solide»

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a soutenu hier que la Libye doit pouvoir redevenir un «Etat solide» pour jouer pleinement son rôle dans la région et être en mesure d'apporter une contribution significative à la lutte contre le terrorisme. «La Libye doit pouvoir redevenir un Etat solide pour jouer pleinement son rôle dans la région et dans les cadres auxquels nous appartenons ensemble, même dans le contexte de lutte antiterroriste», a expliqué M. Lamamra, dans un entretien à chaîne internationale de la Radio nationale, affirmant que c'est «l'Etat libyen, reconstitué, consolidé et doté d'institutions pérennes, qui sera en mesure d'apporter une contribution significative à la lutte contre le terrorisme». M. Lamamra a regretté le fait que «la communauté internationale n'ait pas été aux côtés des nouvelles autorités libyennes pour faire en sorte qu'une démarche systématique de reconstitution de l'Etat et d'édification d'institutions solides dans tous les domaines politique et sécuritaire». «Et donc ce qui arrive à la Libye nous touche au plus haut point, et ce qui arrive en Libye est évidemment de la responsabilité des Libyens, d'abord et avant tout, mais aussi des ingérences étrangères qui ont considérablement compliqué les données de la situation», a-t-il expliqué

Etats-Unis : Trump continue d’entretenir la confusion sur son projet d’interdire l’entrée des musulmans

Le président élu, Donald Trump, a multiplié ces derniers jours les déclarations contradictoires sur son projet d'interdire aux musulmans d'entrer aux Etats-Unis, entretenant une réelle confusion sur ses intentions de mettre en œuvre une des propositions les plus controversées de sa campagne électorale. A quelques jours seulement de son investiture officielle en tant que président des Etats-Unis, le successeur d'Obama a refusé, de nouveau cette semaine, de clarifier sa proposition avant de rebondir, mercredi, en affirmant que l'attentat de Berlin lui donne raison de vouloir refuser l'entrée des musulmans aux Etats-Unis.

Les propos de Trump mettent en évidence sa forte propension à rappeler à chaque occasion sa proposition électorale, alors que ses conseillers et son équipe de transition redoublent d'efforts pour la modifier en tentant de déplacer le débat à d'autres questions de l'heure, s'accordent à relever plusieurs médias américains. Newt Gingrich, le vice-président du comité de transition qui s'est exprimé sur la politique de l'immigration de Trump, a affirmé que le président élu a examiné et peaufiné cette proposition qui est actuellement «plus ciblée et plus réalisable». Durant toute une année, Trump a plusieurs fois revu sa proposition initiale en suggérant dans une première étape d'exempter les musulmans riches de cette interdiction. Il a ensuite indiqué que la prochaine mesure va concerner uniquement les pays musulmans affectés par le terrorisme mais sans les citer.