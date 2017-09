Réagissez

- Libye

L’armée américaine a mené vendredi six frappes de précision en Libye, visant le groupe Etat islamique, qui ont tué 17 de ses combattants, a annoncé le commandement américain pour l’Afrique dans un communiqué. Ces bombardements ont visé un camp de l’EI situé à environ 240 km au sud-est de la ville de Sirte. Il était utilisé par des combattants pour des opérations à l’intérieur et à l’extérieur du pays et servait à stocker des armes, a précisé le communiqué.

- Mali

Au moins trois Casques bleus de l’ONU au Mali ont été tués hier dans une attaque à l’engin explosif contre leur convoi dans le nord du pays. La Mission des Nations unies au Mali (Minusma,) qui compte 12 500 hommes, a annoncé dans un communiqué un «premier bilan» de trois morts et cinq blessés graves dans cette attaque lancée vers 7h GMT, contre «un convoi sur l’axe Anefis-Gao», qu’ils escortaient.

L’armée bangladaise a annoncé à Dacca que les Casques bleus appartenaient à son contingent au sein de la Minusma, faisant état d’un bilan de trois morts et quatre blessés. Elle a souligné dans un communiqué que ses Casques bleus au Mali avaient repoussé une autre attaque samedi.

- Palestine

L’ancien négociateur en chef palestinien, Saëb Erakat, est dans l’attente aux Etats-Unis d’une greffe de poumon, a-t-il affirmé hier, après des années de combat contre une fibrose pulmonaire. Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), figure centrale de la politique palestinienne depuis des décennies, a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux à la suite de rumeurs sur son état de santé.

Il est soigné en Virginie, dans la région de Washington D.C. «Après avoir lu quelques rumeurs sans fondements, je tiens à dire que j’ai terminé mes examens médicaux», a affirmé le sexagénaire. «Je suis prioritaire sur la liste d’attente pour obtenir une greffe de poumon dès qu’il y aura un donneur compatible», a ajouté M.Erakat.

- Corée du Nord

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé hier que les Etats-Unis ne procèderaient pas à des frappes contre la Corée du Nord, car ils savent avec certitude que Pyongyang dispose de bombes nucléaires. «Les Américains ne procéderont pas à des frappes contre la Corée (du Nord), car ils ne soupçonnent pas mais sont certains qu’elle dispose de bombes nucléaires», a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne russe NTV diffusé hier.

«Je ne suis pas en train de défendre la Corée du Nord, je dis juste que presque tout le monde est d’accord avec cette analyse.» M. Lavrov a souligné que la crise actuelle pouvait être résolue à travers une approche plus souple.