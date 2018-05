Réagissez

- Arabie Saoudite : Libération d’une militante saoudienne des droits de la femme

Les autorités saoudiennes ont libéré une militante connue des droits de la femme, arrêtée dans le cadre d’une campagne de répression lancée à quelques semaines de l’entrée en vigueur du décret royal autorisant les femmes à conduire, ont indiqué hier des militants et ONG.

Aisha Al Mana, 70 ans, faisait partie d’au moins 11 militants, en majorité des femmes, appréhendés la semaine dernière et connus pour la plupart pour avoir lutté contre l’interdiction des femmes au volant et le système de tutelle masculine dans ce pays musulman ultraconservateur.

- Espagne : «Les Sahraouis sont les seuls légitimes à gérer leurs ressources naturelles»

Le ministre conseiller du gouvernement autonome des îles Canaries chargé de la Coopération institutionnelle internationale, Carmelo Ramirez, a souligné que «les Sahraouis sont les seuls légitimes à gérer leurs ressources naturelles», ajoutant qu’aucun pays au monde ne reconnaît la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental.

Le conseiller à la Coopération internationale au gouvernement canari a, en outre, souligné lors d’une conférence de presse animée conjointement avec le ministre sahraoui des territoires occupés, Bachir Mustapha Sayed, l’importance de tenir un référendum d’autodétermination pour achever le processus de paix et de pouvoir «éviter qu’un conflit armé ne se produise à quelques centaines de kilomètres des îles Canaries».

- France : Partis de gauche, syndicats, associations ensemble demain contre la politique de Macron

Soutenir les grèves et les «luttes» en cours, faire reculer le président Emmanuel Macron et ses réformes : plus de 60 partis de gauche, associations et syndicats organiseront demain une «marée populaire» dans plusieurs villes de France, nouvelle manifestation d’un printemps social agité.

«C’est un Ovni, ça n’a jamais été mis en place», se réjouit Willy Pelletier, porte-parole de la Fondation Copernic, un cercle de réflexion critique à l’égard du libéralisme, qui a été l’un des initiateurs de cette nouvelle journée anti-Macron. Grèves à répétition dans les transports, grogne des étudiants, colère des fonctionnaires: les mouvements sociaux se succèdent en France contre les réformes voulues par le jeune Président qui n’entend pas céder un pouce de terrain face aux diverses revendications.

- RD Congo : Violents combats entre militaires congolais et miliciens

De violents combats opposaient hier des militaires de l’armée congolaise à des miliciens dans l’Est troublé de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré un porte-parole militaire. Ces combats ont lieu dans la localité de Salamabila dans la province de Maniema, frontalière avec celle du Sud-Kivu.

«Notre position a été attaquée de part et d’autre par les Maï-Maï Malaïka, mais nous faisons tout pour maîtriser la situation. Difficile de vous donner le bilan, car des violents combats se poursuivent pour le moment», a déclaré le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole adjoint de l’armée.