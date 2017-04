Réagissez

- Maroc

L’Association marocaine des droits humains (AMHD) a condamné l’interdiction d’entrée de réfugiés syriens en territoire marocain par les autorités marocaines et l’humiliation dont ils ont fait l’objet, appelant l’Etat marocain à respecter ses engagements internationaux concernant la protection des droits des réfugiés, demandeurs d’asile et des migrants clandestins. Seize réfugiés syriens, dont la majorité sont des femmes, des enfants et des mineurs, «ont passé plus de cinq jours assiégés par les forces marocaines à Djebel Taghla dans la région Figuig (est du pays), qui les ont forcés à quitter le territoire, les laissant dans une situation dramatique et de détresse», a précisé dimanche un communiqué de l’association marocaine.

- Angola

Le Conseil de la République, dirigé par le président sortant José Eduardo dos Santos, a fixé au 23 août prochain la date des élections générales. «Sur proposition du président de la République (...), le Conseil de la République a approuvé hier la date du 23 août pour la tenue des élections générales en Angola», a déclaré le porte-parole du Conseil, le procureur général de la République, Joao Maria de Sousa, lors d’une conférence de presse radiodiffusée. M. dos Santos, 74 ans, doit maintenant formellement convoquer les 9,6 millions d’électeurs angolais. Il a annoncé qu’il ne se représenterait pas lors de ce scrutin.

- Armement

Les dépenses militaires mondiales ont atteint 1686 milliards de dollars en 2016, soit une augmentation de 0,4% en termes réels depuis 2015, selon les nouvelles données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), diffusées hier. La base de données annuelle du Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), sur les dépenses militaires, complète et mise à jour, mentionne que les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour la deuxième année consécutive, avec un total de 1686 milliards de dollars en 2016, la première augmentation annuelle consécutive depuis 2011 où les dépenses avaient atteint leur sommet avec 1699 milliards de dollars.

- Corée du Nord

La Chine a exhorté hier les parties concernées à se garder de toute action susceptible d’aggraver les tensions sur la péninsule de Corée. «La Chine a exhorté les parties concernées à rester calmes, à faire preuve de retenue et à se garder de toute action susceptible d’aggraver les tensions sur la péninsule de Corée», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang. Il a indiqué que la situation sur la péninsule de Corée «est complexe, sensible et extrêmement tendue». Le Conseil de sécurité des Nations unies a clairement interdit les activités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, a-t-il ajouté.

- Suisse

Eric Olsen, le patron du cimentier suisse LafargeHolcim, va quitter ses fonctions le 15 juillet pour tenter de désamorcer le dossier syrien, le groupe ayant été mis en cause pour avoir indirectement financé des groupes armés dans ce pays. Le conseil d’administration a accepté sa démission après avoir toutefois conclu, au terme d’une enquête interne, que ce ressortissant franco-américain, qui s’était vu confier les rênes de l’entreprise en 2015 pour mener à bien la fusion du français Lafarge avec le suisse Holcim, était hors de cause.

Le géant des matériaux de construction, visé en France par une enquête préliminaire ouverte en octobre après une plainte de Bercy, avait diligenté une enquête au terme de laquelle il a reconnu que des mesures «inacceptables» avaient été prises pour permettre à un site de continuer à fonctionner dans ce pays déchiré par la guerre civile.