- Chine-Palestine

La Chine soutient fermement la solution à deux Etats et la création d’un Etat palestinien pleinement souverain et indépendant dans les frontières de 1967 avec Al Qods-Est pour capitale, a déclaré vendredi Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. Il s’est ainsi exprimé lors d’une rencontre avec Ahmed Majdalani et Nabil Shaath, qui se sont rendus en Chine en tant que représentants du président palestinien. «La paix au Moyen-Orient ne peut être obtenue sans que le problème palestinien soit résolu, cette question étant cruciale pour cette région», a indiqué M. Wang, appelant la communauté internationale à réfléchir sur ce dossier et à prendre des mesures.

- Iran

KLa police des mœurs iranienne a arrêté 230 jeunes gens des deux sexes dans des soirées dansantes mixtes où était servi de l’alcool, ont rapporté hier plusieurs médias. Ces arrestations ont eu lieu à Téhéran et dans ses environs dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que les Iraniens célébraient la fête traditionnelle de Yalda, symbole de renouveau et de victoire de la lumière sur les ténèbres à l’occasion du solstice d’hiver.

La police semble avoir été alertée par des comptes du réseau social Instagram qui diffusaient des films tournés dans ces deux soirées en appelant à s’y joindre. Les soirées mixtes entre gens non mariés et la consommation d’alcool sont interdites en Iran depuis la révolution islamique de 1979.

- Australie

KL’auteur de l’attaque à la voiture-bélier qui a fait 18 blessés à Melbourne, un réfugié d’origine afghane, a été inculpé hier de «tentative de meurtre», a annoncé la police australienne. La police a par ailleurs promis de renforcer sa surveillance pour la période de Noël dans la deuxième ville d’Australie, bien qu’aucun lien n’ait été établi entre l’incident survenu jeudi et un quelconque groupe terroriste. Saeed Noori, qui a des antécédents de consommation de drogue et de troubles psychologiques, a délibérément foncé jeudi avec sa voiture sur une foule de piétons dans un quartier du centre de Melbourne, dans le sud du pays, encore plus fréquenté qu’à l’accoutumée en cette période de fêtes.

- Ukraine

KWashington a décidé de vendre des armements avancés à l’Ukraine pour l’aider à améliorer ses capacités de défense, a annoncé vendredi la porte-parole du département d’Etat, Heather Nauert. Washington fournira à Kiev des «capacités défensives renforcées» dans le cadre de ses efforts visant à aider l’Ukraine à «bâtir sa défense sur le long terme, défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et se prémunir de toute agression à venir», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

«L’aide américaine est entièrement défensive» et l’Ukraine «a le droit de se défendre», a poursuivi Mme Nauert, ajoutant que les Etats-Unis restaient attachés aux Accords de Minsk. Les pays occidentaux ont imposé des sanctions à la Russie, en raison notamment de l’annexion par Moscou de la Crimée en mars 2014. Moscou a accusé hier matin Washington de favoriser un bain de sang.