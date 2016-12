Réagissez

- Italie : Le suspect de l’attentat de Berlin abattu à Milan

La police italienne a abattu l’auteur présumé de l’attentat au camion-bélier de Berlin, dans la nuit de jeudi à vendredi à Milan (nord), selon l’AFP citant le ministre de l’Intérieur italien. L’homme tué par la police est «sans l’ombre d’un doute» l’auteur présumé de l’attentat sur le marché de Noël de la capitale allemande, ayant fait 12 morts et 50 blessés, à savoir le Tunisien Anis Amri, a indiqué à Rome le ministre italien de l’Intérieur, Marco Minniti.

Le suspect de 24 ans était en fuite depuis l’attentat sur un marché de Noël à Berlin. Un ticket de train français a été retrouvé dans le sac à dos du suspect, montrant qu’il était monté dans un train à Chambéry, dans le nord des Alpes, en France, et est passé par Turin avant d’arriver dans la nuit à Milan, selon les médias allemands.

A Berlin, le gouvernement allemand s’est dit «soulagé», alors que la police cherchait le suspect en vain depuis plusieurs jours dans le pays en multipliant les perquisitions. «Les indications se multiplient» et révèlent qu’«il s’agit vraiment de cette personne». «Si c’est bien confirmé, alors le ministère de l’Intérieur est soulagé que cette personne ne représente plus un danger», a indiqué le porte-parole du ministère, Tobias Plate.

«Nous sommes reconnaissants aux autorités italiennes», a indiqué de son côté le porte-parole de la diplomatie allemande, Martin Schäfer, lors du même point presse. Le groupe djihadiste Etat islamique, qui a revendiqué l’attentat, a indiqué que l’homme abattu hier par la police italienne à Milan est celui qui avait mené une attaque meurtrière au camion-bélier à Berlin.

- Soudan du Sud : L’embargo sur les armes rejeté par le Conseil de sécurité

Un projet américain de résolution imposant un embargo sur les armes au Soudan du Sud et des sanctions contre certains dirigeants de ce pays a été rejeté, hier, lors d’un vote au Conseil de sécurité de l’ONU, selon l’AFP. Le projet de Washington, qui estime que des atrocités de masse sont sur le point d’être commises dans le pays en proie à une guerre civile depuis 2013, a rassemblé sept votes favorables et huit abstentions parmi les 15 membres du Conseil.

Pour être adoptée, une résolution doit obtenir les voix d’au moins neuf membres du Conseil de sécurité et n’être bloquée par aucun veto. L’initiative américaine a été soutenue par le Royaume-Uni et la France, mais la Russie, la Chine, le Japon, la Malaisie, le Venezuela et trois pays africains (Angola, Egypte, Sénégal) se sont abstenus. Le rejet de cette proposition constitue un revers pour Washington qui avait fortement soutenu l’indépendance du Soudan du Sud en 2011. Deux ans plus tard, la plus jeune nation est plongée dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de trois millions de déplacés.

Le conflit avait été amorcé par des combats le 15 décembre 2013 entre des unités rivales de l’armée, minée par des antagonismes politico-ethniques alimentés par la rivalité à la tête du régime entre Salva Kiir et son ancien vice-président, Riek Machar. Le projet de résolution prévoit aussi des sanctions contre le chef des rebelles Riek Machar, le chef de l’armée Paul Malong et le ministre de l’Information Michael Makuei.

Ceux-ci auraient vu leurs éventuels avoirs gelés et auraient été confrontés à une interdiction de voyager. Le Japon, qui déploie quelque 350 militaires dans les rangs de la mission onusienne au Soudan du Sud, a estimé que la résolution aurait attiré l’hostilité sur le gouvernement de Salva Kiir et mis les Casques bleus en danger. Ceux qui se sont opposés à l’idée d’imposer des sanctions ont, par ailleurs, souligné que le président Salva Kiir a appelé, début décembre, à un dialogue national pour restaurer la paix, une initiative qui mérite d’être menée à terme, selon eux.