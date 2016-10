Réagissez

- Cisjordanie

Israël a arrêté 19 personnes et bouclé les Territoires palestiniens en prévision d’une fête juive, la dernière d’un mois de commémorations religieuses, ont indiqué les autorités hier. Les Palestiniens n’auront pas le droit de sortir de Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël, et de la bande de Ghaza pour entrer en Israël pendant le festival de Soukkot, qui s’est terminé avec la fête de Simchat Torah du coucher du soleil hier jusqu’à ce soir.

Cette fermeture, régulièrement imposée pendant les fêtes juives, était en vigueur hier et se poursuivra aujourd’hui. Seules les personnes en situation d’urgence médicale seront autorisées à passer, a indiqué l’armée israélienne. La police israélienne a aussi annoncé l’arrestation des 19 Palestiniens à El Qods en lien avec de récents affrontements avec les forces de sécurité pendant Yom Kippour, plus tôt ce mois-ci.

- Sahel

Un responsable au ministère français de l’Intérieur a déclaré récemment que la France prévoit de fournir 42 millions d’euros sur 5 ans pour aider les pays de la région africaine du Sahel à lutter contre des attaques terroristes. Une porte-parole du ministre français de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a souligné lors d’une récente visite à Dakar que «dans l’avenir, nous allons former des groupes dans les cinq pays du G5 Sahel, et le Sénégal, avec un financement de 42 millions d’euros, dont 24 millions d’euros seront alloués aux équipements». Le G5 Sahel est composé des cinq pays du Sahel : Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad.

- Espagne

Le Parti socialiste d’Espagne a décidé hier de laisser le conservateur Mariano Rajoy former un nouveau gouvernement et de mettre ainsi un terme à la paralysie politique en évitant les troisièmes élections en un an. Les délégués du comité fédéral du PSOE réunis à Madrid ont décidé à une large majorité de 139 contre 96 de s’abstenir lors du vote de confiance pour permettre à Rajoy, au pouvoir depuis fin 2011, de former le prochain gouvernement, minoritaire cette fois, a annoncé le parti. Le PSOE, fracturé et battu en brèche par le nouveau parti anti-austérité Podemos, évite ainsi aux Espagnols de retourner aux urnes pour la troisième fois en un an, un scrutin où il risquait une nouvelle déroute.

- Irak

Les forces irakiennes progressaient hier en direction de Mossoul malgré les tireurs embusqués et les explosions de voitures piégées, tout en essayant de mater les attaques du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique à Kirkouk et ailleurs dans le pays. Près d’une semaine après le lancement de l’offensive sur la deuxième ville d’Irak, les 10 000 combattants déployés font face à la résistance «significative», selon un général américain, de quelque milliers de terroristes.

L’évolution de la situation est suivie de très près par les Etats-Unis, avec la visite ce week-end à Baghdad puis à Erbil, dans le Kurdistan irakien, du chef du Pentagone, Ashton Carter, soucieux de maintenir un front uni face à l’EI. En première ligne ces derniers jours, les forces kurdes ont annoncé hier avoir avancé à l’aube à Bachiqa, une localité au nord-est de Mossoul.