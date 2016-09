Réagissez

- Mali : La Minusma découvre une cache d'armes dans le nord-est du pays

La Mission de l'ONU au Mali (Minusma) a annoncé hier avoir découvert une cache d'armes près du lieu de combats meurtriers il y a une semaine autour de Kidal, dans le nord-est du pays, entre groupe armés rivaux. «Des actions terrestres, aériennes et héliportées de la force de la Minusma ont permis d'identifier, le 21 septembre, une importante cache d'armes», précise le communiqué de la Minusma, cité par les médias maliens, précisant que la découverte a eu lieu près d'Intachdayte.

«Cette cache d'armes abritait également un important stock de munitions, dont des roquettes de 107 mm et 122 mm utilisées lors d'attaques indirectes de villes ou pour la fabrication d'engins explosifs improvisés», selon le texte, sans indication sur le groupe auquel ces armements pourraient appartenir.

- Syrie : Kerry fait état de «petites avancées» après une entrevue avec Lavrov

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a fait état hier de «petites avancées» sur la crise en Syrie après une nouvelle entrevue à New York avec son homologue russe Sergueï Lavrov, au lendemain d'un nouvel échec de la diplomatie mondiale. «J'ai rencontré le ministre (russe) des Affaires étrangères, nous avons échangé des idées et nous avons fait de petites avancées», a brièvement déclaré M. Kerry dans un palace new-yorkais, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, monopolisée cette année par la poursuite de la guerre en Syrie et l'absence de solution diplomatique des puissances mondiales et régionales.

Au même moment, à la tribune de l'ONU, M. Lavrov estimait «essentiel» de préserver l'accord qu'il avait signé le 9 septembre avec M. Kerry à Genève pour imposer un cessez-le-feu en Syrie durant sept jours, mais qui a été rompu lundi. Le conflit a depuis repris de plus belle. «Nous examinons certaines idées communes d'une manière constructive», a simplement ajouté le ministre américain des Affaires étrangères dont les relations, plutôt bonnes, avec M. Lavrov se sont envenimées cette semaine à l'ONU sur fond de profondes divergences américano-russes sur la Syrie.