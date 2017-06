Réagissez

- Yémen

L’épidémie de choléra au Yémen, qui a déjà fait près de 1300 morts, pourrait atteindre le seuil des 300 000 cas à la fin août, a averti hier le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). «Nous atteindrons probablement 300 000 cas à la fin août», contre près de 193 000 actuellement, a déclaré aux médias à Genève la représentante de l’Unicef, Meritxell Relano, jointe par téléphone.

Elle a rappelé que l’épidémie avait déjà fait 1265 morts, dont un quart était des enfants, et que la moitié des cas suspects enregistrés jusqu’à aujourd’hui (192 983) sont des enfants. «Le nombre de cas continue d’augmenter», a prévenu Mme Relano, en précisant que les 21 provinces du Yémen étaient touchées. Le choléra est réapparu en avril après une première épidémie l’an dernier.

- Corée du Nord

La Corée du Nord a procédé aux essais d’un moteur de fusée qui pourrait être adapté à un missile balistique intercontinental, a indiqué à la presse un responsable américain. «Un moteur de fusée a été testé aujourd’hui (jeudi, ndlr)», a déclaré le responsable américain sous le couvert de l’anonymat, sans fournir de détails.

Mercredi, à Washington, le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, avait demandé, au cours d’une rencontre, à son homologue chinois que la Chine exerce davantage de pression sur Pyongyang pour mettre fin à ses programmes nucléaire et balistique. M. Tillerson a qualifié la Corée du Nord de «menace sécuritaire de premier ordre» pour les Etats-Unis.

- Etats-Unis

Kevin Mallory, un ancien militaire américain ayant travaillé pour le Département d’Etat et la CIA, a été arrêté jeudi et inculpé d’espionnage au profit de la Chine. Selon le ministère de la Justice, Kevin Mallory, un résident de Leesburg (Virginie, est), a vendu des documents classés «secret» à des agents des renseignements chinois lors de voyages à Shanghai en mars et en avril. Il risque la prison à vie.

La source et le contenu de ces documents n’ont pas été révélés, mais ils ont été décrits comme des «informations de défense» pour lesquelles il a reçu 25 000 dollars. «Votre objectif est d’obtenir des informations, et mon objectif est d’être payé», a-t-il dit à un correspondant chinois le 5 mai dans un message, selon l’acte d’accusation.

- Espagne

La Garde civile espagnole a arrêté, hier à Melilla, un homme d’origine marocaine et de nationalité danoise pour implication dans un réseau de financement, de recrutement et d’envoi de terroristes dans les zones de conflit en Syrie, a indiqué le ministère espagnol de l’Intérieur dans un communiqué.

Le détenu, âgé de 40 ans, procédait également au recrutement de terroristes parmi les citoyens danois, allemands et espagnols, souligne la même source qui explique que la personne arrêtée se servait d’un réseau d’entreprises au Danemark pour le transfert d’argent destiné au financement du réseau international de recrutement des terroristes au profit des groupes comme Daech et AQMI. Le réseau des entreprises compte, selon les enquêteurs, une vingtaine d’entreprises différentes.