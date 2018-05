Réagissez

- Palestine

De nouveaux raids de l’armée d’occupation israélienne ont été effectués hier contre la bande de Ghaza. L’aviation israélienne a bombardé des positions dans la ville de Ghaza et la localité de Jabalia, au nord de la bande de Ghaza, les endommageant complètement et dévastant les propriétés des Palestiniens, a indiqué l’agence palestinienne Wafa.

Déjà mardi, un char de l’armée d’occupation avait tiré sur une position du mouvement Hamas à l’intérieur de l’enclave. Les forces d’occupation israéliennes ont tué depuis le 30 mars dernier quelque 114 manifestants palestiniens et blessé environ 12 000 autres dont 50 sont dans un état critique, lors de protestations pacifiques.

- Egypte

Le blogueur et journaliste égyptien Waël Abbas, connu notamment pour ses positions contre la violence policière, a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi chez lui au Caire, a annoncé son avocat. Dans un message posté sur son compte Facebook dans la nuit, Waël Abbas a écrit: «Je suis en train d’être arrêté.»

«Je suis en contact avec sa famille. Et ce qui vient d’arriver est un kidnapping, pas une arrestation», a assuré à l’AFP son avocat, Gamal Eid, avant d’ajouter: «Nous sommes actuellement à la recherche d’informations pour savoir où il se trouve.» Waël Abbas publiait depuis plus d’une dizaine d’années sur Facebook, Youtube et Twitter des prises de positions notamment contre les violences policières, la torture ou encore la corruption.

- Liban

Le président du Parlement Nabih Berri a été réélu pour un sixième mandat par les députés de la nouvelle Assemblée. Agé de 80 ans et figure inamovible sur la scène parlementaire et politique libanaise, Nabih Berri, en poste depuis 26 ans, a été sans surprise reconduit pour quatre ans, par 98 voix pour (sur 128), 29 bulletins blancs et un vote annulé.

Né en Sierra Leone en 1938, diplômé de droit en 1963, il a fait son entrée en politique en rejoignant dans les années 1970 Amal, le «mouvement des déshérités» fondé par l’imam chiite charismatique Moussa Sadr. Ce mouvement forme avec son allié le Hezbollah un puissant «tandem chiite».

- Brésil

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a rejeté une demande de l’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva qui réclamait une action urgente contre son emprisonnement, a annoncé hier une porte-parole de cet organisme.

La porte-parole Julia Gronnevet, citée par l’AFP, a indiqué que le Comité des droits de l’homme n’appliquera pas de «mesures intérimaires» pour le cas de Lula da Silva révélant que le Comité «ne s’était pas encore prononcé» sur le fond de l’affaire concernant l’ancien président Lula et que «le processus pourrait prendre encore au moins un an».