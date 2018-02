Réagissez

- Terrorisme : La Somalie a besoin des troupes de l'Union africaine

La Somalie a besoin des troupes de l'Union africaine (UA) jusqu'en 2021 pour l'aider à éliminer les terroristes shebab et à accélérer la stabilisation, a affirmé Francisco Madeira, représentant spécial du président de la Commission de l'UA pour la Somalie, observant que les forces de sécurité somaliennes ne sont pas encore en mesure d'assumer la sécurité de leur pays.

«Etant donné le niveau de menace et la situation du processus politique, l'option consistant à mettre fin à l'envoi de troupes avant 2021 pourrait poser de graves risques qui pourraient compromettre les gains déjà obtenus», a expliqué M. Madeira. Le représentant de l'UA s'exprimait à ce sujet jeudi soir lors d'une table ronde sur les succès et défis que rencontre la Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom).

Dans un communiqué publié hier, M. Madeira a appelé les Somaliens à se rassembler derrière la mission de l'UA et leur gouvernement pour accélérer le processus de stabilisation et restaurer la paix et la sécurité durablement dans le pays. L'Amisom met actuellement en place une résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU en août 2017 qui autorise une réduction des troupes et le transfert des responsabilités de sécurité nationale aux forces nationales somaliennes de sécurité.

- Catalogne : Le soutien à l'indépendance tombe à 40,8%

Le soutien à l’indépendance en Catalogne s’est effondré de façon spectaculaire au cours des derniers quatre mois, en atteignant actuellement 40,8% de la population catalane, alors qu’il était de 48,7% en octobre dernier, révèle un sondage publié hier par le Centre d’études d’opinion de la généralité.

Bien qu'en octobre dernier, le même sondage ait placé le soutien à l'indépendance dans un record historique avec 48,7%, le sondage de janvier, après la déclaration unilatérale de l’indépendance, l’application de l’article 155 de la constitution par le biais duquel la catalogne a été mise sous tutelle et l'incarcération de certains politiciens séparatistes, le nouveau sondage indique que le soutien à l’indépendance de la Catalogne a enregistré une baisse, atteignant 40,8%.

Selon le sondage mené entre le 10 et le 30 janvier, les électeurs de JxCat (formation de l'ancien président Carles Puigdemont) sont plus indépendantistes que ceux de la Gauche républicaine catalane (ERC), puisque 90,1% des électeurs du premier groupe veulent la sécession, bien que le chiffre des électeurs de la candidature de l'Unité populaire (CUP) représente le plus grand taux des indépendantistes avec 90,3%.

- Corruption : Le président ghanéen met en place un «comité spécial»

Le président du Ghana a investi, hier, un «procureur spécial» chargé de mener la lutte contre la corruption dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, souvent cité en exemple pour sa bonne gouvernance, mais qui a reculé de 7 points en deux ans dans le récent classement de Transparency International.

«Nous attendons de ce ''procureur spécial'' de mener son rôle avec vigueur, courage, sans peur ni favoritisme», a déclaré Nana Akufo-Addo, président ghanéen depuis janvier 2017, en instituant officiellement Martin Amidu à la tête d'un nouveau comité anticorruption. «La mise en place de ce comité spécial de lutte anticorruption (...) ne doit en aucun cas être un outil de vengeance ou de persécution», a souligné le chef de l'Etat, pendant une cérémonie à la résidence présidentielle d'Accra.

Les mauvais résultats du Ghana au dernier classement de l'ONG de surveillance, Transparency International, révélés cette semaine, a été «une sonnette d'alarme» pour le gouvernement, d'après Beauty Emafa Narteh, de Ghana Anti-Corruption Coalition, un organisme local.

- États-Unis : Deux blessés par balle dans une université de Louisiane

Deux personnes ont été blessées par balle, dans la nuit de jeudi à hier, sur le campus d'une université de Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, a annoncé la direction de l'établissement, précisant que les lieux ont été depuis sécurisés.

«La police de l'université confirme qu'un incident impliquant plusieurs individus s'est produit sur le campus nord», a tweeté hier matin la direction de la Southeastern Louisiana University, située à Hammond, à quelque 70 km au nord de La Nouvelle-Orléans.

Les faits se sont produits dans la nuit, et les étudiants et l'encadrement ont été alertés à 4h, précise l'université sur Twitter. «Des coups de feu ont été tirés. Deux individus ont été victimes de blessures ne mettant pas leur vie en danger», ajoute la direction de l'établissement, soulignant qu'il n'y a plus de «menace» sur le campus.