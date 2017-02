Réagissez

- Australie : Manifestation suite à la visite du Premier ministre israélien

Des centaines de personnes ont manifesté, hier à Sydney, contre la visite, en Australie, du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, affirmant que ce dernier est un «criminel de guerre». «Nous sommes ici pour dénoncer le soutien de l’Australie à Israël, à une nation raciste d’apartheid», a expliqué l’avocate et auteure pro-palestinienne, Randa Abdel Fattah. Les manifestants, qui ont tenté de se rendre vers l’hôtel du Premier ministre israélien, ont été tenus par la police à bonne distance.

- Espagne : L’alliance royale éclaboussée

Inaki Urdangarin, beau-frère du roi d’Espagne, condamné à six ans de prison dans une affaire de corruption, a été laissé libre dans l’attente d’une décision de justice définitive, a statué hier le tribunal des îles Baléares. Le tribunal n’a pas demandé le versement d’une caution de 200 000 euros, comme le souhaitait le parquet, et l’a autorisé à rester en Suisse où il réside avec l’infante Cristina et leurs enfants. Son contrôle judiciaire lui impose de se présenter une fois par mois devant «l’autorité judiciaire de ce pays».

- Niger : Attaque armée visant un camp militaire

«Plusieurs» soldats nigériens ont été tués dans une attaque hier visant leur base dans la région d’Ouallam par un groupe d’individus armés, a indiqué jeudi une source sécuritaire. «Plusieurs soldats nigériens ont été tués et des véhicules militaires volés dans l’attaque de leur base à Tiloua, dans la région d’Ouallam, près de la frontière malienne par un groupe d’individus armés», a rapporté cette source, citée par Chine nouvelle, sans préciser le nombre de militaires tués.

- Pakistan : L’explosion d’une bombe fait 8 morts

Un nouvel attentat à la bombe a frappé hier Lahore, capitale culturelle du Pakistan, tuant au moins 8 personnes et faisant encore monter la tension et le malaise dans le pays après deux semaines noires. L’explosion s’est produite dans le quartier chic de Defence Housing Authority, réputé pour ses boutiques et ses cafés haut de gamme. Elle a ravagé un immeuble en cours de réfection et soufflé les vitres des voitures garées à proximité. Le dernier bilan est de 8 morts et 28 blessés, selon la ministre provinciale de la Santé, Khawaja Salman Rafique.

- Allemagne : Un attentat contre la police déjouée

Un Allemand de 26 ans, accusé de préparer un attentat contre des policiers, a été arrêté dans le nord du pays, a annoncé, hier, la justice locale. Le jeune homme, qui «appartient à la scène salafiste (...), a reconnu lors de son interrogatoire avoir planifié d’attirer dans un piège des fonctionnaires de la police ou des soldats et de les tuer avec des explosifs de sa fabrication», a souligné le parquet de la ville de Celle, en Basse-Saxe. L’homme a été placé en détention provisoire à cause de son acte grave menaçant la sécurité de l’Etat.

- Yémen : Libération de 7 membres d’une ONG norvégienne

Sept personnes détenues au Yémen par des Houthis qui les accusaient de distribuer de l’aide humanitaire saoudienne ont été libérées, a annoncé hier l’ONG Norwegian Refugee Council qui les emploie. «Nous avons été très soulagés d’apprendre la libération des membres de notre personnel et de leur chauffeur», a déclaré Mutasim Hamdan, le directeur de l’ONG norvégienne pour le Yémen. «Ils sont en bonne santé et nous sommes heureux qu’ils aient retrouvé leurs familles», a ajouté M. Hamdan dans un communiqué.