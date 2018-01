Réagissez

- Syrie

L’armée turque et ses alliés arabes syriens ont lancé, hier, plusieurs assauts dans le nord de la Syrie, dans le but de briser les lignes d’une milice kurde qui a exhorté la population à prendre les armes pour repousser l’offensive.

Avec cette offensive aérienne et terrestre lancée samedi, la Turquie ouvre un nouveau front dans le complexe conflit syrien et menace de tendre davantage ses relations avec les Etats-Unis qui ont fait part de leur préoccupation.

«La violence à Afrine trouble ce qui était jusque-là une zone relativement stable de Syrie», a ainsi déclaré hier le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, appelant Ankara à «faire preuve de retenue dans ses opérations militaires comme dans sa rhétorique».

- Belgique

Le Premier ministre belge, Charles Michel, s’est dit hier favorable à la reconnaissance de l’Etat de Palestine, soulignant toutefois que cette reconnaissance est subordonnée à la formation d’un «consensus européen large» autour de la question. «Dès lors qu’il y aurait un groupe significatif de pays et cette idée d’un consensus large, alors on pourrait effectivement essayer d’avoir un effet», a-t-il déclaré à l’issue de sa rencontre avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Selon Charles Michel, «le Parlement fédéral belge a donné mandat au gouvernement pour apprécier le moment au cours duquel il sera utile de faire un pas en avant en direction de la paix et de la stabilité».

- Birmanie

Un incendie a été vu et des tirs ont été entendus lundi soir dans un village de l’ouest de la Birmanie, région où sont supposés retourner les réfugiés rohingyas, ont indiqué hier des responsables du Bangladesh frontalier.

Ce feu s’est déclaré la veille du jour où le Bangladesh devait débuter les rapatriements de réfugiés rohingyas, qui sont désormais près d’un million à vivre dans des camps de tentes au district de Cox’s Bazar (sud), procédure qui a finalement été retardée sine die.

Les maisons brûlées, qui se situent dans une zone contrôlée par les forces de sécurité birmanes, appartiendraient à des Rohingyas, a indiqué la même source. Un autre responsable de la protection des frontières a lui rapporté avoir entendu plusieurs tirs avant qu’apparaissent les flammes.

- Crise du Golfe

Un haut responsable militaire émirati a affirmé hier que l’armée de l’air de son pays avait reçu des instructions pour éviter «l’escalade» avec le Qatar, pays rival du Golfe, à la suite d’une série d’incidents aériens.

«Depuis le début des provocations qataries, nos supérieurs nous ont donné des instructions pour éviter l’escalade», conformément «à notre engagement» pour «la paix et la sécurité régionales et aussi pour la sécurité des avions et des personnes à bord», a déclaré le brigadier général Hilal Al Qoubaïssi, lors d’un point de presse à Abu Dhabi. Il a dit que l’armée de l’air émiratie, qui intervient notamment au Yémen en guerre, avait développé de «nouveaux itinéraires».